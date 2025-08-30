Kiderült, hogy folytatja-e a háborút Oroszország

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentette:
A különleges katonai művelet feladatainak végrehajtása a Közös Erőcsoport által támadó műveletek révén folytatódik. Ma meghatározzuk csapataink őszi időszakra vonatkozó feladatait.
A vezérkari főnök azt állította, hogy "szándékos, nagyszabású tűzcsapások folytatódnak", állítólag "kizárólag katonai létesítmények és Ukrajna védelmi ipari bázisa ellen".
Geraszimov hozzátette, hogy elsőbbséget élveznek a rakétarendszereket és nagy hatótávolságú drónokat gyártó vállalatok elleni csapások.
A tábornok szerint "a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van".
