Kiderült, hogy folytatja-e a háborút Oroszország
Kiderült, hogy folytatja-e a háborút Oroszország

Oroszország folytatni kívánja az Ukrajna elleni támadó műveleteket Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke szerint - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentette:

A különleges katonai művelet feladatainak végrehajtása a Közös Erőcsoport által támadó műveletek révén folytatódik. Ma meghatározzuk csapataink őszi időszakra vonatkozó feladatait.

A vezérkari főnök azt állította, hogy "szándékos, nagyszabású tűzcsapások folytatódnak", állítólag "kizárólag katonai létesítmények és Ukrajna védelmi ipari bázisa ellen".

Geraszimov hozzátette, hogy elsőbbséget élveznek a rakétarendszereket és nagy hatótávolságú drónokat gyártó vállalatok elleni csapások.

A tábornok szerint "a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

