Kiderült: titkos üzemek vannak Ukrajnában, sorra gyártják a Vector-okat
Kiderült: titkos üzemek vannak Ukrajnában, sorra gyártják a Vector-okat

A német Quantum Systems dróngyártó titkos üzemeket hozott létre Ukrajnában, ahol havonta mintegy 80 Vector felderítő drónt gyártanak - írta meg az Ukrajinszka Pravda.
Oleksandr Berezhnyi, a Quantum Systems Ukraine operatív igazgatója elmondta, hogy

a vállalat már évek óta folytat közös gyártást Ukrajnában,

miközben mások csak most kezdenek hasonló projektekről tárgyalni. A gyártóüzemek Ukrajna különböző régióiban találhatók, ami csökkenti az esetleges orosz rakétatámadások kockázatát.

A cég Németországban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is fejleszti dróngyártását. Németországban havonta körülbelül 120 egységet állítanak elő.

A Quantum Systems 2024 áprilisa óta gyárt Vector drónokat Ukrajnában. A Vector drón új változata mesterséges intelligenciával és akusztikus érzékelővel van felszerelve, amely

nagy távolságból képes hangalapú felderítéssel ellenséges tüzérségi állásokat azonosítani.

A drónokat már tesztelik az ukrán rakéta- és tüzérségi erők parancsnokságával együttműködésben.

Matthias Lehna, a Quantum üzletfejlesztési igazgatója megjegyezte, hogy az ukrajnai harcok kulcsfontosságú tényezővé váltak a dróntechnológia fejlesztésében. Véleménye szerint a drónipar nem a Szilícium-völgyben, hanem a Donbaszban fejlődik.

A Quantum Systems jelenleg egy új, Sparta nevű FPV hordozó drónon is dolgozik az ukrán védelmi erők számára, amelynek hatótávolsága 200 kilométer.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

