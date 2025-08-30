Kiderült: titkos üzemek vannak Ukrajnában, sorra gyártják a Vector-okat

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Oleksandr Berezhnyi, a Quantum Systems Ukraine operatív igazgatója elmondta, hogy

a vállalat már évek óta folytat közös gyártást Ukrajnában,

miközben mások csak most kezdenek hasonló projektekről tárgyalni. A gyártóüzemek Ukrajna különböző régióiban találhatók, ami csökkenti az esetleges orosz rakétatámadások kockázatát.

A cég Németországban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is fejleszti dróngyártását. Németországban havonta körülbelül 120 egységet állítanak elő.

A Quantum Systems 2024 áprilisa óta gyárt Vector drónokat Ukrajnában. A Vector drón új változata mesterséges intelligenciával és akusztikus érzékelővel van felszerelve, amely

nagy távolságból képes hangalapú felderítéssel ellenséges tüzérségi állásokat azonosítani.

A drónokat már tesztelik az ukrán rakéta- és tüzérségi erők parancsnokságával együttműködésben.

Matthias Lehna, a Quantum üzletfejlesztési igazgatója megjegyezte, hogy az ukrajnai harcok kulcsfontosságú tényezővé váltak a dróntechnológia fejlesztésében. Véleménye szerint a drónipar nem a Szilícium-völgyben, hanem a Donbaszban fejlődik.

A Quantum Systems jelenleg egy új, Sparta nevű FPV hordozó drónon is dolgozik az ukrán védelmi erők számára, amelynek hatótávolsága 200 kilométer.

