Kínai elnök: ez a legfontosabb intézkedés a második világháború óta
Kínai elnök: ez a legfontosabb intézkedés a második világháború óta

MTI
A második világháború lezárását követően a nemzetközi közösség legfontosabb intézkedése az ENSZ megalapítása volt - hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai államfő szombaton az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban, ahol António Guterres ENSZ-főtitkárt fogadta, aki a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójára érkezett Kínába.

A kínai elnök emlékeztetett: idén van az antifasiszta koalíció teljes győzelmével végződő második világháború és az ENSZ megalapításának 80. évfordulója.

Kijelentette: a történelem tanulsága, hogy

a világot fenyegető kihívásokra csak a nemzetközi összefogás és a multilateralizmus adhat választ.

Hangsúlyozta: meg kell őrizni az ENSZ alapításának szellemiségét, erősíteni kell az Alapokmány céljai és elvei iránti elkötelezettséget, és biztosítani kell, hogy a világszervezet a megváltozott körülmények között is tekintélyes, cselekvőképes fóruma maradjon a nemzetközi együttműködésnek.

Hszi elmondta, hogy Kína "örökké" az ENSZ megbízható partnere marad. Hozzátette: Peking kész tovább mélyíteni együttműködését a világszervezettel, támogatja annak központi szerepét a nemzetközi ügyekben, és kész közösen felelősséget vállalni a világ békéjének megőrzéséért és a fejlődés előmozdításáért.

Guterres megköszönte Kína következetes és határozott támogatását az ENSZ iránt. Rámutatott, hogy a multilateralizmus, a nemzetközi jog és a világszervezet tekintélye komoly kihívásokkal néz szembe, miközben a nemzetközi kormányzási rendszer átalakításra szorul.

Az ENSZ-főtitkár közölte: a világszervezet kész erősíteni együttműködését Pekinggel az ENSZ Alapokmányának védelmében, a fejlődő országok képviseletének bővítésében és a világ sokpólusúvá tételében. Hozzátette:

a feleknek a globális kormányzás reformja, a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás terén is szorosabbra kell vonniuk együttműködésüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

