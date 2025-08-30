Az olajárak esése, az újabb szankciós hullám és a megerősödött rubel
súlyosan érintette Oroszország nyersanyagfüggő gazdaságát.
A vállalati jelentések szerint az ország legnagyobb olajtermelői kivétel nélkül jelentős veszteségeket könyveltek el 2025 első hat hónapjában.
A Rosznyeft, amely Oroszország olajkitermelésének felét adja, 773 milliárd rubelről (9,7 milliárd dollár) 245 milliárd rubelre (2 milliárd dollár) csökkenő nyereséget jelentett. Igor Szecsin, a vállalat vezetője szerint az OPEC-országok termelésnövelése lenyomta a globális árakat, miközben az EU és az USA szigorúbb szankciói miatt nőtt az orosz olaj árengedménye.
A Lukoil nyeresége a felére esett vissza a 2024-es első félévhez képest, mindössze 287 milliárd rubelt (3,6 milliárd dollár) ért el a tavalyi 590 milliárd rubellel (7,4 milliárd dollár) szemben. A Gazprom Neft profitja 54%-kal 150 milliárd rubelre (1,8 milliárd dollár) zsugorodott, a Tatnyeft nyeresége csaknem harmadára, 54,2 milliárd rubelre (680 millió dollár) csökkent, míg a Rusznyeft 3,2-szeres visszaesést szenvedett el 11,8 milliárd rubeles (148 millió dollár) eredménnyel. A Szurgutnyeftyegaz pedig veszteségessé vált, 452,7 milliárd rubel (5,6 milliárd dollár) mínuszt könyvelt el a félév során.
Az orosz statisztikai hivatal, a Roszsztat adatai szerint
az olaj- és gázipar, amely a költségvetés minden negyedik rubelét adja és a GDP közel 20%-át teszi ki, összességében 50,4%-os nyereségcsökkenést szenvedett el.
A vállalatok 45%-a veszteséggel zárta a félévet, összesen 749,5 milliárd rubel (9,4 milliárd dollár) mínusszal.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Látványosan megtorpant az orosz hadigépezet egyik fő finanszírozója
Bajban az energiaipar?
Csapást mértek egy orosz robbanóanyag-raktárra
Hangos robbanások rázták meg Tula megyét.
Berobban az SMR-sztori: izgalmas tőzsdére lépés készül
Fókuszban a Rolly-Royce.
Hiába a csinos hozamok, fejvesztve menekülnek a befektetők az amerikai részvényalapokból
Évek óta nem láttunk hasonlót.
Megszűnik az olcsó csomagok aranykora, lassan a magyarokat is eléri a drágulás
Elkezdik megadóztatni a filléres kacatok rendelését az USA-ban, hamarosan az EU-ban is.
Masszív akcióra készül Moszkva - Ez már Európáról szól
Szeptember 12.
Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét
Volodimir Zelenszkij közölte.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?