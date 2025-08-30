Látványosan megtorpant az orosz hadigépezet egyik fő finanszírozója

Az olajárak esése, az újabb szankciós hullám és a megerősödött rubel

súlyosan érintette Oroszország nyersanyagfüggő gazdaságát.

A vállalati jelentések szerint az ország legnagyobb olajtermelői kivétel nélkül jelentős veszteségeket könyveltek el 2025 első hat hónapjában.

A Rosznyeft, amely Oroszország olajkitermelésének felét adja, 773 milliárd rubelről (9,7 milliárd dollár) 245 milliárd rubelre (2 milliárd dollár) csökkenő nyereséget jelentett. Igor Szecsin, a vállalat vezetője szerint az OPEC-országok termelésnövelése lenyomta a globális árakat, miközben az EU és az USA szigorúbb szankciói miatt nőtt az orosz olaj árengedménye.

A Lukoil nyeresége a felére esett vissza a 2024-es első félévhez képest, mindössze 287 milliárd rubelt (3,6 milliárd dollár) ért el a tavalyi 590 milliárd rubellel (7,4 milliárd dollár) szemben. A Gazprom Neft profitja 54%-kal 150 milliárd rubelre (1,8 milliárd dollár) zsugorodott, a Tatnyeft nyeresége csaknem harmadára, 54,2 milliárd rubelre (680 millió dollár) csökkent, míg a Rusznyeft 3,2-szeres visszaesést szenvedett el 11,8 milliárd rubeles (148 millió dollár) eredménnyel. A Szurgutnyeftyegaz pedig veszteségessé vált, 452,7 milliárd rubel (5,6 milliárd dollár) mínuszt könyvelt el a félév során.

Az orosz statisztikai hivatal, a Roszsztat adatai szerint

az olaj- és gázipar, amely a költségvetés minden negyedik rubelét adja és a GDP közel 20%-át teszi ki, összességében 50,4%-os nyereségcsökkenést szenvedett el.

A vállalatok 45%-a veszteséggel zárta a félévet, összesen 749,5 milliárd rubel (9,4 milliárd dollár) mínusszal.

