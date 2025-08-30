Lejárt az idő: kétféle döntést mérlegel Trump, most dőlhet el Ukrajna sorsa

  • Megjelenítés
Eltelt két hét azóta, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoztak, érdemi előrelépést nem sikerült tenni azóta sem a háború lezárása felé. A CNN arról ír: Trump dühös, most azt mérlegeli, hogy jelentősen fokozza-e Ukrajna támogatását, vagy hagyja, hogy Moszkva és Kijev érdemi amerikai beleszólás nélkül folytassák a háborút.

A lap úgy tudja: Trump is rájött, hogy Putyin esze ágában sincs lezárni a háborút, jól látszik ez a csütörtöki, Kijev elleni orosz támadásból is, amely a háború eddigi egyik legsúlyosabbja volt.

Nem örült neki, de nem lepte meg”

– kommentálta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője Trump kijevi támadásra adott reakcióját. Maga az elnök viszont nem reagált az incidensre.

Azzal kapcsolatosan, hogy az elnök mit lép következőnek, Trump korábban azt mondta:

döntést hozok majd, mi legyen. Ez nagyon fontos döntés lesz. Lehet, hogy masszív szankciók és tarifák lesznek, vagy mindkettő, de az is lehet, hogy semmit nem csinálunk és azt mondjuk, hogy az ő harcuk.”

Vagyis az is lehet, hogy Amerika fokozza Ukrajna támogatását és az is, hogy teljesen magára hagyja a megtámadott országot.

Ettől függetlenül egyelőre úgy tűnik, Amerika és Ukrajna nem mondott le még arról, hogy összejöhet a találkozó Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt, Kijev több semleges ország nagyvárosába is delegációkat röptetett a csúcstalálkozó előkészítése végett, Ukrajna és az USA pedig több kétoldalú találkozót is folytatott.

Oroszország azonban még mindig nem jelezte, hogy elfogadják-e az elnöki találkozót, csak Szergej Lavrov közölt nemrég annyit, hogy „még nincs kész a program”.

