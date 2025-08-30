Likvidálta Izrael a világ egyik legveszélyesebb terroristáját

Az IDF közleménye szerint Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida kiiktatására az elmúlt héten került sor a közép-gázai Al-Bureidzs térségében.

Abu Zubaida az ISIS palesztin körzetének vezetőjeként szolgált,

ő felelt a Ciszjordániában, a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten szervezett terrortámadások koordinációjáért és végrehajtásáért.

Az izraeli hadsereg szerint a szervezet aktívan harcolt az IDF erői ellen, valamint fegyverek és anyagi források Gázába történő csempészetét segítette.

