Likvidálta Izrael a világ egyik legveszélyesebb terroristáját
Likvidálta Izrael a világ egyik legveszélyesebb terroristáját

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy légicsapással likvidálta az Iszlám Állam (ISIS) legmagasabb rangú vezetőjét a Gázai övezetben - írta a Times of Israel.

Az IDF közleménye szerint Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida kiiktatására az elmúlt héten került sor a közép-gázai Al-Bureidzs térségében.

Abu Zubaida az ISIS palesztin körzetének vezetőjeként szolgált,

ő felelt a Ciszjordániában, a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten szervezett terrortámadások koordinációjáért és végrehajtásáért.

Az izraeli hadsereg szerint a szervezet aktívan harcolt az IDF erői ellen, valamint fegyverek és anyagi források Gázába történő csempészetét segítette.

Címlapkép forrása: Getty Images

