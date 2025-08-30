Masszív akcióra készül Moszkva - Ez már Európáról szól

Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) vezetője az "Információs háború: Az ellenállástól a rugalmasságig" nemzetközi fórumon figyelmeztetett a közelgő veszélyre.

Szeptember 12-től valóban masszív információs eszkaláció várható. Minden irányból dezinformációt fognak terjeszteni.

Ennek körülbelül 90%-a Oroszországból származik majd, és sajnos 10%-a más forrásokból. Hisztériát fognak kelteni" - jelentette ki Budanov.

Az ukrán hírszerzési vezető szerint a hadgyakorlat célja a nyugati hadszíntéren végrehajtandó manőverek gyakorlása.

Egy jövőbeli háború bizonyos elemeit fogják eljátszani. Ez nem Ukrajnáról szól. Ez egy szimbólum és üzenet elsősorban az európai országoknak, mindenekelőtt a balti államoknak

- hangsúlyozta.

Budanov arra is figyelmeztetett, hogy a hadgyakorlat aktív szakaszának kezdetével a balti országok komoly információs nyomás alá kerülnek, amelyet számos dezinformációs akció és provokáció kísér majd.

A Zapad-2025 közös orosz-belarusz katonai gyakorlat szeptember 12-16. között zajlik majd Belaruszban, amelyen várhatóan több mint 13 000 katona vesz részt.

