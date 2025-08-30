  • Megjelenítés
Meghalt a húszi lázadók vezetője
Meghalt a húszi lázadók vezetője

A jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók "kormányának" miniszterelnöke és több minisztere - közölte szombaton Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője, a közleményt a lázadók hírügynöksége, a SABA idézte.

Izrael pénteken már bejelentette, hogy légicsapás célpontja volt az Irán támogatta jemeni szervezet vezérkari főnök és más magas rangú tisztségviselői, és ellenőrzi a csapás eredményességét. A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők.

A most áldozatul esett Ahmad Gáleb er-Rahvi tavaly augusztusban lett a nemzetközileg el nem ismert kormány feje.

Helyére eddigi első helyettesét, Mohamed Moftah nevezték ki.

