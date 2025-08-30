Moszkva tombol: fél Oroszországra veszélyes fegyvert kap Trumptól Ukrajna

A „béketeremtő” Donald Trump olyan, veszélyes fegyvert ad Zelenszkijnek, amely Szmolenszket és Tulát is eléri – ezzel a címmel jelentetett meg az orosz MK.ru vezető anyagot, melyben a készülő őszi amerikai-ukrán fegyvertranszferről írnak.

Mint azt mi is megírtuk, Trump elnök több mint 3300 nagy hatótávolságú ERAM-ER rakétát akar adni Ukrajnának: ez egy új fejlesztésű levegő-föld rakéta, mellyel az ukrán légierő mélyen Oroszország területére tud támadni.

Az orosz MK.ru-nak nyilatkozó szakértők azt mondják: Donald Trump üzleti szemlélettel áll hozzá a háborúhoz, azt nézi, hogy tud profitot termelni belőle az Egyesült Államok számára. Ez azt jelenti, hogy a drága fegyverrendszerek transzferjét leállítja majd, nem támogatja tovább feltétel nélkül Ukrajnát,

viszont olcsó, tömegesen alkalmazható, Ukrajna igényeire szabott fegyvereket ugyanúgy küld majd Kijevnek továbbra is, ha Európa fizet értük.

Ilyen fegyver az ERAM-ER rakéta is, melyet az ukrán légierő a korábban átadott F-16-os vadászbombázókról tud indítani.

Az oroszok megállapítják:

ha ezeket a rakétákat Szumi vagy Csernyigov (Csernyihiv) régióból indítják, Tambovot, Tulát, Kalugát, Vjazmát és Szmolenszket is el tudják találni.

Egyes szakértők megjegyzik, hogy lehetnek technikai nehézségek ezzel a fegyverrel, de aligha lesznek ezek megoldhatatlanok. Nincs értelme abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy ez a rakéta nem tudja majd eltalálni a kijelölt célpontjait”

– állapítja meg az MK.ru.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images