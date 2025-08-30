Mint azt mi is megírtuk, Trump elnök több mint 3300 nagy hatótávolságú ERAM-ER rakétát akar adni Ukrajnának: ez egy új fejlesztésű levegő-föld rakéta, mellyel az ukrán légierő mélyen Oroszország területére tud támadni.
Az orosz MK.ru-nak nyilatkozó szakértők azt mondják: Donald Trump üzleti szemlélettel áll hozzá a háborúhoz, azt nézi, hogy tud profitot termelni belőle az Egyesült Államok számára. Ez azt jelenti, hogy a drága fegyverrendszerek transzferjét leállítja majd, nem támogatja tovább feltétel nélkül Ukrajnát,
viszont olcsó, tömegesen alkalmazható, Ukrajna igényeire szabott fegyvereket ugyanúgy küld majd Kijevnek továbbra is, ha Európa fizet értük.
Ilyen fegyver az ERAM-ER rakéta is, melyet az ukrán légierő a korábban átadott F-16-os vadászbombázókról tud indítani.
Az oroszok megállapítják:
ha ezeket a rakétákat Szumi vagy Csernyigov (Csernyihiv) régióból indítják, Tambovot, Tulát, Kalugát, Vjazmát és Szmolenszket is el tudják találni.
Egyes szakértők megjegyzik, hogy lehetnek technikai nehézségek ezzel a fegyverrel, de aligha lesznek ezek megoldhatatlanok. Nincs értelme abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy ez a rakéta nem tudja majd eltalálni a kijelölt célpontjait”
– állapítja meg az MK.ru.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jó hír jött a magyar autósoknak: hétfőtől változás jön az autópályákon
Sok pénz marad az autósok zsebében.
Moszkva tombol: fél Oroszországra veszélyes fegyvert kap Trumptól Ukrajna
A "béketeremtő" amerikai elnökön élcelődnek az oroszok.
Likvidálta Izrael a világ egyik legveszélyesebb terroristáját
Légicsapással ölték meg Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaidát.
A tálibokkal próbált bizniszelni a világ egyik legerősebb országa – Totális összeomlás lett a vége
Fegyverrel csavarták ki a kínaiak kezéből a nagy olajbizniszt.
Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok
Ez volt a háború egyik legintenzívebb orosz csapása.
Mozgalmas időjárás vár Magyarországra: itt vannak az előrejelzések
Ilyen helyzetben az időjárás-előrejelzés bizonytalansága nagyobb az átlagosnál.
Lejárt az idő: kétféle döntést mérlegel Trump, most dőlhet el Ukrajna sorsa
Akár Kijev legrosszabb rémálma is megvalósulhat.
Megszületett a történelmi ítélet: Trump vámháborúja illegális
A legfelsőbb bíróságon múlik most minden.
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Otthon Start: rajtkőhöz áll az MBH Bank
A nagybankok közül elsőként az MBH Bank tette közzé az Otthon Start hitelre érvényes hirdetményét. 100 ezer Ft-os MOL ajándékkártyát is kaphatnak, akik ezt a bankot választják. Az MBH Bank
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.