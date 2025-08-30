  • Megjelenítés
Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok
Globál

Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok

Portfolio
582 drónt és nagy hatótávolságú rakétát indítottak az orosz erők Ukrajna ellen éjjel, több nagyvárosból is súlyos találatok jelentettek.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint 548 légi célpontot sikerült elfogni, de nem volt maradéktalan a támadás elhárítása és leeső roncsok is okoztak károkat.

A nagy hatótávolságú Sahed / Gerány drónok mellett az

orosz erők nagy számban használtak Iszkander, Kalibr, H-101-es és H-59-es rakétákat is.

A károk összesítése még folyamatban van ukrán oldalon, Dnipró, Poltava és Zaporizzsja városból jelentettek robbanásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility