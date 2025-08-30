Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok

582 drónt és nagy hatótávolságú rakétát indítottak az orosz erők Ukrajna ellen éjjel, több nagyvárosból is súlyos találatok jelentettek.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint 548 légi célpontot sikerült elfogni, de nem volt maradéktalan a támadás elhárítása és leeső roncsok is okoztak károkat.

A nagy hatótávolságú Sahed / Gerány drónok mellett az

orosz erők nagy számban használtak Iszkander, Kalibr, H-101-es és H-59-es rakétákat is.

A károk összesítése még folyamatban van ukrán oldalon, Dnipró, Poltava és Zaporizzsja városból jelentettek robbanásokat.

