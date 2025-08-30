Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Valerij Geraszimov vezérkari főnök a Zvezda, az orosz védelmi minisztérium hivatalos médiuma által közzétett beszédében tette a kijelentést, hogy az orosz erők „megállás nélküli offenzívákat” hajtanak végre a frontvonal mentén.

Azt állította, hogy Oroszország immár Ukrajna Luhanszk régiójának 99,7 százalékát, Donyeck régiójának 79 százalékát, Zaporizzsja régiójának 74 százalékát és Herszon régiójának 76 százalékát ellenőrzi.

Ukrán részről Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan úgy nyilatkozott, hogy Oroszország összességében az ország mintegy 20 százalékát tartja megszállás alatt.