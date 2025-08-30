  • Megjelenítés
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Globál

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Portfolio
Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Az orosz erők „megállás nélküli offenzívákat” hajtanak végre

Valerij Geraszimov vezérkari főnök a Zvezda, az orosz védelmi minisztérium hivatalos médiuma által közzétett beszédében tette a kijelentést, hogy az orosz erők „megállás nélküli offenzívákat” hajtanak végre a frontvonal mentén.

Azt állította, hogy Oroszország immár Ukrajna Luhanszk régiójának 99,7 százalékát, Donyeck régiójának 79 százalékát, Zaporizzsja régiójának 74 százalékát és Herszon régiójának 76 százalékát ellenőrzi.

Ukrán részről Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan úgy nyilatkozott, hogy Oroszország összességében az ország mintegy 20 százalékát tartja megszállás alatt.

Agyafúrt tervet közölt Trump: küld is katonákat Ukrajnába, meg nem is

Donald Trump amerikai elnök javaslata szerint amerikai magán katonai vállalatok segíthetnék Ukrajna biztonságát egy esetleges békemegállapodás részeként - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Sybiha: egzisztenciális fenyegetést jelent Oroszország, kényszeríteni kell Putyint

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter az EU külügyminisztereinek informális találkozóján reális stratégiákat sürgetett Oroszország békére kényszerítésére, miközben figyelmeztetett Moszkva további agresszív terveire - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Videó: civilre támadt egy orosz katona, tragikus vége lett

Az ukrán erők drónfelvételei szerint egy orosz katona szándékosan megölt egy civil lakost Donyeck megyében - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Látványosan megtorpant az orosz hadigépezet egyik fő finanszírozója

Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Csapást mértek egy orosz robbanóanyag-raktárra

Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) támadást hajtott végre egy oroszországi föld alatti robbanóanyag-raktár ellen, amely a védelmi ipar fontos létesítménye volt - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Masszív akcióra készül Moszkva - Ez már Európáról szól

Ukrajna védelmi hírszerzésének vezetője szerint a szeptember 12-én kezdődő orosz-belarusz Zapad-2025 hadgyakorlat idején nagyszabású dezinformációs kampányra kell számítani - írta az Ukrajinszka Pravda. A vezető szerint a hadgyakorlat célja a nyugati hadszíntéren végrehajtandó manőverek gyakorlása, ahol egy jövőbeli háború bizonyos elemeit fogják eljátszani. Szerinte ez nem Ukrajnáról szól, hanem "egy szimbólum és üzenet elsősorban az európai országoknak, mindenekelőtt a balti államoknak".

Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Ukrán jelentés: taktikát váltottak az oroszok, vége az ész nélküli frontális gyalogsági rohamok korának

Gyalogsági doktrínát váltott az orosz haderő: frontális támadások és hatalmas rohamok helyett megpróbálnak a frontszakasz minden részén beszivárogni az ukrán védelmi rendszerek mögé és semlegesíteni a védelmet támogató értékes képességeket – írja friss értékelésében az ukrán DeepState elemzőportál.

Krasznodárt támadta Ukrajna

Ukrán drón csapott be Krasznodár térségében: az UAV hatalmas tüzet okozott egy olajfinomító területén.

A hatóságok a lángok megfékezésén dolgoznak.

Pusztító orosz támadás érte Ukrajnát – Megszólalt Zelenszkij elnök

A háború egyik legsúlyosabb orosz támadása érte Ukrajnát az éjjel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-fiókján kommentálta a történteket.

Moszkva tombol: fél Oroszországra veszélyes fegyvert kap Trumptól Ukrajna

A „béketeremtő” Donald Trump olyan, veszélyes fegyvert ad Zelenszkijnek, amely Szmolenszket és Tulát is eléri – ezzel a címmel jelentetett meg az orosz MK.ru vezető anyagot, melyben a készülő őszi amerikai-ukrán fegyvertranszferről írnak.

Orosz jelentés

Megérkezett az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentése: 86 ukrán drónt lőttek le Oroszország és Ukrajna megszállt területei fölött a moszkvai légvédelmi erők.

Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok

582 drónt és nagy hatótávolságú rakétát indítottak az orosz erők Ukrajna ellen éjjel, több nagyvárosból is súlyos találatok jelentettek.

Lejárt az idő: kétféle döntést mérlegel Trump, most dőlhet el Ukrajna sorsa

Eltelt két hét azóta, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoztak, érdemi előrelépést nem sikerült tenni azóta sem a háború lezárása felé. A CNN arról ír: Trump dühös, most azt mérlegeli, hogy jelentősen fokozza-e Ukrajna támogatását, vagy hagyja, hogy Moszkva és Kijev érdemi amerikai beleszólás nélkül folytassák a háborút.

Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

