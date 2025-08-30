  • Megjelenítés
Pusztító orosz támadás érte Ukrajnát – Megszólalt Zelenszkij elnök
Portfolio
A háború egyik legsúlyosabb orosz támadása érte Ukrajnát az éjjel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-fiókján kommentálta a történteket.

Az elnök közölte: felcsaptak a lángok és légvédelmi szirénák majdnem minden ukrán nagyvárosban, majd végig sorolta az érintett területeket. Azt mondta: Zaporizzsja városban olyan súlyos csapás történt, hogy a település összes mentőegységét ki kellett rendelni a helyszínre.

Oroszország több mint 540 drónt, 8 ballisztikus rakétát és 37 más rakétát lőtt ki Ukrajnára az éjjel.

Teljesen világos, hogy Moszkva arra használta a vezetői találkozóra való előkészületek idejét, hogy új, masszív csapásokat szervezzen. Csak úgy lehet ismét kinyitni a diplomácia kapuját, ha kemény intézkedéseket foganatosítunk azok ellen, akik az orosz haderőt finanszírozzák és magát Moszkvát is hatékony szankciók alá helyezzük – a bankszektort és az energiaszektort is”

– írta Zelenszkij, aki cselekvést kért Amerikától, Európától és az egész világtól is.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

