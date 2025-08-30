Sybiha: egzisztenciális fenyegetést jelent Oroszország, kényszeríteni kell Putyint

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter augusztus 30-án távoli kapcsolat útján csatlakozott az EU külügyminisztereinek koppenhágai informális találkozójához, ahol tájékoztatta partnereit az ukrán városok elleni orosz légi támadások fokozódásáról, és köszönetet mondott a reakciójukért és támogatásukért.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország közelmúltbeli támadásai az EU kijevi képviselete és egy kárpátaljai amerikai gyár ellen

egyértelmű jelzések arra, hogy Putyin nem szándékozik befejezni a háborút, ezért kényszeríteni kell erre.

Oroszország továbbra is egzisztenciális fenyegetést jelent egész Európa és a transzatlanti térség számára... Az Oroszországgal és a békefolyamattal kapcsolatos stratégiáknak realistáknak kell lenniük; nem alapulhatnak hamis feltételezéseken

- jelentette ki Sybiha.

A miniszter köszönetet mondott az európai országoknak a 19. szankciós csomag előkészítéséért, és kiemelte az amerikai szankciók fontosságát. Hangsúlyozta, hogy a Moszkvára gyakorolt nyomás akkor lesz hatékony, ha időben és jól koordinált.

Sybiha felszólította az EU tagállamait, hogy növeljék Ukrajna védelmi támogatását és a ukrán védelmi iparba történő befektetéseket, különösen a drónok gyártása terén. Sürgette a SAFE és PURL mechanizmusok teljes körű kihasználását Ukrajna megerősítésére, valamint határozott lépéseket az Oroszországtól lefoglalt vagyoneszközök Ukrajna védelmére és helyreállítására történő felhasználására.

