  • Megjelenítés
Sybiha: egzisztenciális fenyegetést jelent Oroszország, kényszeríteni kell Putyint
Globál

Sybiha: egzisztenciális fenyegetést jelent Oroszország, kényszeríteni kell Putyint

Portfolio
Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter az EU külügyminisztereinek informális találkozóján reális stratégiákat sürgetett Oroszország békére kényszerítésére, miközben figyelmeztetett Moszkva további agresszív terveire - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter augusztus 30-án távoli kapcsolat útján csatlakozott az EU külügyminisztereinek koppenhágai informális találkozójához, ahol tájékoztatta partnereit az ukrán városok elleni orosz légi támadások fokozódásáról, és köszönetet mondott a reakciójukért és támogatásukért.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország közelmúltbeli támadásai az EU kijevi képviselete és egy kárpátaljai amerikai gyár ellen

egyértelmű jelzések arra, hogy Putyin nem szándékozik befejezni a háborút, ezért kényszeríteni kell erre.

Oroszország továbbra is egzisztenciális fenyegetést jelent egész Európa és a transzatlanti térség számára... Az Oroszországgal és a békefolyamattal kapcsolatos stratégiáknak realistáknak kell lenniük; nem alapulhatnak hamis feltételezéseken

- jelentette ki Sybiha.

A miniszter köszönetet mondott az európai országoknak a 19. szankciós csomag előkészítéséért, és kiemelte az amerikai szankciók fontosságát. Hangsúlyozta, hogy a Moszkvára gyakorolt nyomás akkor lesz hatékony, ha időben és jól koordinált.

Sybiha felszólította az EU tagállamait, hogy növeljék Ukrajna védelmi támogatását és a ukrán védelmi iparba történő befektetéseket, különösen a drónok gyártása terén. Sürgette a SAFE és PURL mechanizmusok teljes körű kihasználását Ukrajna megerősítésére, valamint határozott lépéseket az Oroszországtól lefoglalt vagyoneszközök Ukrajna védelmére és helyreállítására történő felhasználására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility