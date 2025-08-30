  • Megjelenítés
Új szankciós csomag készül Oroszország ellen
Új szankciós csomag készül Oroszország ellen

Portfolio
Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára is - jelentette a Sky News.

Kaja Kallas az EU külügyminisztereinek dániai találkozóját követően bejelentette, hogy

a tagállamoktól jövő hétig várja a javaslatokat egy újabb oroszellenes szankciós csomaghoz.

Korábban arról volt szó, hogy az új intézkedéscsomag várhatóan jövő hónapban kerül bevezetésre.

A külügyi főképviselő ismertette a lehetséges új szankciókat, amelyek között szerepelnek

  • másodlagos szankciók az orosz háborút támogatókkal szemben,
  • további importtilalmak és vámok az orosz termékekre,
  • valamint az orosz "árnyékflotta" elleni fellépés.

"A cél, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Oroszországra" - hangsúlyozta Kallas, aki ugyanakkor utalt az amerikai támogatás hiányára is.

Természetesen az új intézkedések erősebbek lennének, ha partnereink, köztük transzatlanti partnereink is hasonló lépéseket tennének

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio

