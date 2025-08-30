Új szankciós csomag készül Oroszország ellen

Kaja Kallas az EU külügyminisztereinek dániai találkozóját követően bejelentette, hogy

a tagállamoktól jövő hétig várja a javaslatokat egy újabb oroszellenes szankciós csomaghoz.

Korábban arról volt szó, hogy az új intézkedéscsomag várhatóan jövő hónapban kerül bevezetésre.

A külügyi főképviselő ismertette a lehetséges új szankciókat, amelyek között szerepelnek

másodlagos szankciók az orosz háborút támogatókkal szemben,

további importtilalmak és vámok az orosz termékekre,

valamint az orosz "árnyékflotta" elleni fellépés.

"A cél, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Oroszországra" - hangsúlyozta Kallas, aki ugyanakkor utalt az amerikai támogatás hiányára is.

Természetesen az új intézkedések erősebbek lennének, ha partnereink, köztük transzatlanti partnereink is hasonló lépéseket tennének

- tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio