Ukrán jelentés: taktikát váltottak az oroszok, vége az ész nélküli frontális gyalogsági rohamok korának

Gyalogsági doktrínát váltott az orosz haderő: frontális támadások és hatalmas rohamok helyett megpróbálnak a frontszakasz minden részén beszivárogni az ukrán védelmi rendszerek mögé és semlegesíteni a védelmet támogató értékes képességeket – írja friss értékelésében az ukrán DeepState elemzőportál.

Az ukrán katonai blog szerint az oroszok többnyire éjjel próbálnak átszivárogni az ukrán védelmi rendszereken kis csoportokban, ehhez

különleges felszereléseket, például hőjeleket blokkoló köpenyeket is nagy számban használnak.

A megerősített védelmi rendszereket kikerülve az orosz csapatok a védelmet támogató eszközöket és csapatokat próbálják gyengíteni: például megpróbálják megkeresni és megsemmisíteni a gyalogságot támogató aknavető rendszereket.

Az orosz álcázóeszköz működéséről videót is közzétett a DeepState:

Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб наступати вночі – Deepstate https://t.co/7LmtHnbEXP pic.twitter.com/3EhTfOs37o https://t.co/7LmtHnbEXP — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) August 30, 2025

Az orosz haderőt a háború eleje óta rendszeresen kritizálják amiatt, hogy szervezetlen, érdemi összfegyvernemi támogatás nélküli, frontális gyalogsági rohamokkal próbálják leküzdeni az ukrán védelmi rendszereket. A háború elején ez valóban így volt, ami meg is magyarázza az orosz haderő kiemelkedően magas veszteségszámait – Avgyijivka után azonban láthatóan lényegesen óvatosabb lett a műveleti tervezés.

