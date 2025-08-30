Az 1. Azov Hadtest jelentése szerint augusztus 28-án a Pokrovszk körzetben

egy orosz katona agyonlőtt egy idős férfit annak saját udvarán.

Az esetet az ukrán erők légi megfigyelés során rögzítették.

A felvételen az Ukrajinszka Pravda szerint látható, hogy az áldozat civil ruhát viselt és fegyvertelen volt.

Ez a negyedik genfi egyezmény közvetlen megsértése, amely a civilek védelmét szolgálja. Ez újabb bizonyíték arra, hogy az oroszok számára sem törvény, sem erkölcs nem létezik

- áll a hadtest tközleményében.

A rendelkezésre álló információk szerint a bűncselekményt az Orosz Fegyveres Erők 51. Gárda Összfegyvernemi Hadseregének 5. Különálló Gépesített Lövészdandárjához tartozó 95. Különálló Lövészezred katonája követte el.

