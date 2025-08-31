  • Megjelenítés
Kiderült, mit ígér Trump az ukránoknak
Ursula von der Leyen elmondta, hogy Donald Trump biztosította az Egyesült Államok jelenlétét Ukrajna támogatásában, amit többször is megerősített.

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vesz Ukrajna támogatásában. Ezt a szándékát több alkalommal is határozottan megerősítette.

A nyilatkozat jelentős diplomáciai üzenet, különösen az ukrajnai konfliktus jelenlegi szakaszában, amikor a nemzetközi támogatás kérdése kulcsfontosságú az ország védelmi képességei szempontjából.

Trump álláspontja szerint az amerikai jelenlét továbbra is fontos eleme lesz az Ukrajna számára nyújtott nemzetközi biztonsági garanciáknak, ami megnyugtathatja a szövetségeseket az USA hosszú távú elkötelezettsége felől.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

