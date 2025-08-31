Kiderült, mit ígér Trump az ukránoknak

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vesz Ukrajna támogatásában. Ezt a szándékát több alkalommal is határozottan megerősítette.
A nyilatkozat jelentős diplomáciai üzenet, különösen az ukrajnai konfliktus jelenlegi szakaszában, amikor a nemzetközi támogatás kérdése kulcsfontosságú az ország védelmi képességei szempontjából.
Trump álláspontja szerint az amerikai jelenlét továbbra is fontos eleme lesz az Ukrajna számára nyújtott nemzetközi biztonsági garanciáknak, ami megnyugtathatja a szövetségeseket az USA hosszú távú elkötelezettsége felől.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
