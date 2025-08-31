Német kancellár: Belül arra készülök, hogy ez a háború sokáig fog tartani

Friedrich Merz német kancellár szerint a háború Ukrajnában várhatóan hosszú ideig eltarthat, mivel nem látja a katonai vereség vagy a gazdasági kimerülés jeleit egyik fél oldalán sem - írja a Reuters.

Merz nyilatkozata egy nappal azelőtt hangzott el, hogy lejár a Donald Trump amerikai elnök által kitűzött határidő az orosz és ukrán elnökök találkozójára, amely a béketárgyalások útját egyengetné. Trump "következményekkel" fenyegetett, ha a találkozó nem valósul meg.

A német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök szerint a felelősség Vlagyimir Putyin orosz elnököt terheli, és mindketten arra ösztönzik az Egyesült Államokat, hogy szigorúbb szankciókat vezessen be Moszkvával szemben.

Belül arra készülök, hogy ez a háború hosszú ideig fog tartani

- mondta Merz a ZDF közszolgálati televíziónak adott interjújában.

A kancellár hangsúlyozta, hogy intenzív diplomáciai erőfeszítések zajlanak a háború mielőbbi befejezése érdekében, de ez nem történhet "Ukrajna kapitulációjának árán", mert Oroszország akkor egyszerűen egy másik országot venne célba.

És akkor holnapután mi leszünk soron. Ez nem opció

- tette hozzá.

Merz nem kívánt állást foglalni a német csapatok esetleges ukrajnai bevetéséről, amely egy békemegállapodás esetén a biztonsági garanciák részét képezhetné.

Nagy-Britannia és Franciaország egy "megnyugtató erő" létrehozását szorgalmazza az esetleges jövőbeli orosz agresszió elrettentésére, de Németország csatlakozásának lehetősége nyugtalanságot keltett a náci múltja által megbélyegzett országban.

A Kreml vasárnap azt közölte, hogy szerinte

az európai hatalmak akadályozzák Trump béketörekvéseit,

és Oroszország folytatja ukrajnai hadműveletét, amíg Moszkva nem lát valódi jeleket arra, hogy Kijev kész a békére.

