  • Megjelenítés
FONTOS Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése is része lehetne egy hazai nyugdíjreformnak
Példátlan katonai csúcstalálkozó: Vlagyimir Putyin Oroszország legfontosabb szövetségeseivel tárgyal
Globál

Példátlan katonai csúcstalálkozó: Vlagyimir Putyin Oroszország legfontosabb szövetségeseivel tárgyal

Portfolio
Putyin Kínába érkezett a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára, ahol Hszi Csin-ping mintegy 20 világvezetőt fogad a nyugati befolyás ellensúlyozására törekvő regionális biztonsági fórumon.

Az orosz elnök vasárnap érkezett a kínai Tiencsin kikötővárosába, ahol vörös szőnyeges fogadtatásban részesült. Az orosz TASS hírügynökség élő közvetítése szerint a repülőtéren magas rangú városi tisztviselők várták.

A kínai állami televízió (CCTV) beszámolója szerint a két ország kapcsolatai "történelmük legjobb szakaszában" vannak, és a "legstabilabb, legérettebb és stratégiailag legjelentősebb" viszonyt képviselik a nagyhatalmak között.

A kétnapos csúcstalálkozón Hszi Csin-ping kínai elnök fogadja a résztvevőket, köztük Narendra Modi indiai miniszterelnököt is.

Ez a legnagyobb összejövetel a szervezet 2001-es, hat eurázsiai ország általi megalapítása óta.

A biztonsági fókuszú blokk az évek során 10 állandó tagra és 16 párbeszéd- és megfigyelő országra bővült. Tevékenységi köre

a biztonság és terrorizmus elleni küzdelemről gazdasági és katonai együttműködésre is kiterjedt.

Elemzők szerint Hszi várhatóan arra használja a csúcstalálkozót, hogy bemutassa, milyen lenne egy Amerika-vezetés utáni nemzetközi rend, miközben diplomáciai támogatást nyújt az Ukrajna inváziója miatt szankciókkal sújtott Oroszországnak.

Látogatása előtt egy nappal Putyin a kínai Hszinhua hírügynöknek adott írásos interjúban bírálta a nyugati szankciókat, kijelentve, hogy Moszkva és Peking közösen ellenzi a "diszkriminatív" kereskedelmi korlátozásokat.

A csúcstalálkozón Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Délkelet-Ázsia vezetői is részt vesznek. Kína ezt az egységet demonstráló erőteljes megnyilvánulásként kívánja bemutatni a fejlődő és alacsonyabb jövedelmű országokat tömörítő "Globális Dél" részéről.

Kapcsolódó cikkünk

Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó

Ezt aztán a váratlan fordulat: Trump Amerika legnagyobb riválisától várja Ukrajna biztonsági garanciáját

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1046823130
Globál
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility