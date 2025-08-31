Példátlan katonai csúcstalálkozó: Vlagyimir Putyin Oroszország legfontosabb szövetségeseivel tárgyal

Putyin Kínába érkezett a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára, ahol Hszi Csin-ping mintegy 20 világvezetőt fogad a nyugati befolyás ellensúlyozására törekvő regionális biztonsági fórumon.

Az orosz elnök vasárnap érkezett a kínai Tiencsin kikötővárosába, ahol vörös szőnyeges fogadtatásban részesült. Az orosz TASS hírügynökség élő közvetítése szerint a repülőtéren magas rangú városi tisztviselők várták.

A kínai állami televízió (CCTV) beszámolója szerint a két ország kapcsolatai "történelmük legjobb szakaszában" vannak, és a "legstabilabb, legérettebb és stratégiailag legjelentősebb" viszonyt képviselik a nagyhatalmak között.

A kétnapos csúcstalálkozón Hszi Csin-ping kínai elnök fogadja a résztvevőket, köztük Narendra Modi indiai miniszterelnököt is.

Ez a legnagyobb összejövetel a szervezet 2001-es, hat eurázsiai ország általi megalapítása óta.

A biztonsági fókuszú blokk az évek során 10 állandó tagra és 16 párbeszéd- és megfigyelő országra bővült. Tevékenységi köre

a biztonság és terrorizmus elleni küzdelemről gazdasági és katonai együttműködésre is kiterjedt.

Elemzők szerint Hszi várhatóan arra használja a csúcstalálkozót, hogy bemutassa, milyen lenne egy Amerika-vezetés utáni nemzetközi rend, miközben diplomáciai támogatást nyújt az Ukrajna inváziója miatt szankciókkal sújtott Oroszországnak.

Látogatása előtt egy nappal Putyin a kínai Hszinhua hírügynöknek adott írásos interjúban bírálta a nyugati szankciókat, kijelentve, hogy Moszkva és Peking közösen ellenzi a "diszkriminatív" kereskedelmi korlátozásokat.

A csúcstalálkozón Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Délkelet-Ázsia vezetői is részt vesznek. Kína ezt az egységet demonstráló erőteljes megnyilvánulásként kívánja bemutatni a fejlődő és alacsonyabb jövedelmű országokat tömörítő "Globális Dél" részéről.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images