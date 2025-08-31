  • Megjelenítés
Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése is része lehetne egy hazai nyugdíjreformnak
Stratégiai fontosságú célpontokra mért megsemmisítő csapást Ukrajna, videón a robbanás
Stratégiai fontosságú célpontokra mért megsemmisítő csapást Ukrajna, videón a robbanás

Ukrajna bejelentette, hogy olcsó drónokkal és orosz aknákkal sikeresen támadott meg két stratégiai fontosságú hidat Oroszország területén, ami a mostanában kevés pozitív fejlemény egyike Kijev számára - számolt be a CNN.

Az ukrán fegyveres erők közlése szerint sikeresen csapást mértek két orosz hídra, amelyek Ukrajna Harkiv régiójának határához közel helyezkednek el.

A támadáshoz olcsó drónokat és Moszkva saját aknáit használták fel.

A CNN tudósítása szerint megtámadott hidak stratégiai jelentőséggel bírnak, ami különösen fontossá teszi ezt a katonai sikert Ukrajna számára a jelenlegi háborús helyzetben.

Az orosz fél egyelőre nem reagált a támadásokkal kapcsolatos ukrán bejelentésre.

