Stratégiai fontosságú célpontokra mért megsemmisítő csapást Ukrajna, videón a robbanás

Az ukrán fegyveres erők közlése szerint sikeresen csapást mértek két orosz hídra, amelyek Ukrajna Harkiv régiójának határához közel helyezkednek el.

A támadáshoz olcsó drónokat és Moszkva saját aknáit használták fel.

A CNN tudósítása szerint megtámadott hidak stratégiai jelentőséggel bírnak, ami különösen fontossá teszi ezt a katonai sikert Ukrajna számára a jelenlegi háborús helyzetben.

Az orosz fél egyelőre nem reagált a támadásokkal kapcsolatos ukrán bejelentésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio