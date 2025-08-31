  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen: Lengyelország kapja a legtöbbet az EU védelmi programjából
Globál

Ursula von der Leyen: Lengyelország kapja a legtöbbet az EU védelmi programjából

MTI
Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke vasárnap, a lengyel-fehérorosz határon Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen rendezett sajtóértekezleten.

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a fehérorosz határon emelt acélkerítés mellett tartották.

Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió (EU)

komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést.

Bejelentette: az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították a SAFE programot, amely

150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára.

Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország "lesz a legnagyobb kedvezményezettje" - tette hozzá.

Elmondta továbbá: a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára "kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon".

Donald Tusk kijelentette: az ukrajnai háború legutóbbi hetei "nagyon világosan mutatják", hogy semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és "

az agresszív Oroszországgal folytatott tapintatos játék nem vezet sikerre,

nem garantálja az európai országok biztonságát.

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben - húzta alá Donald Tusk. Elmondta: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy "meggyőzzenek mindenkit Európában" az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről. Megerősítette: Lengyelország jövőre 200 milliárd zlotyt (18,6 ezer milliárd forint) szán védelemre. Hangsúlyozta: Varsó "nagyon komoly" részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból. "T

Több tízmilliárd euróra pályázunk, és ezt komplexusok nélkül kimondjuk

- fogalmazott a kormányfő.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter július végén közölte: Lengyelország 45 milliárd euróra szóló pályázatot nyújtott be a SAFE programra.

Ursula von der Leyen pénteken kezdte el mostani körútját, melynek keretében az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szomszédos hét államba, köztük Lengyelországba látogat.

Kapcsolódó cikkünk

Szélmalomharcból valóságos innovációs háború alakulhat ki a NATO tengerén

Történelmi pillanat a NATO-ban: Oroszország háborúja hozta el az áttörést

A tűzzel játszik a kelet-európai ország, de most fegyelmet kell mutatnia

Elszállt a költségvetés, már megint a bankoktól vennék el a pénzt

Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába

Meglepő döntést hozott Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese: nem küld katonákat Kijevbe

Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?

Címlapkép forrása: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tatev
Globál
Mutatunk egy országot, amelyet még nem leptek el a turisták, pedig tömérdek látnivalót kínál
Pénzcentrum
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility