Ursula von der Leyen: Lengyelország kapja a legtöbbet az EU védelmi programjából

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a fehérorosz határon emelt acélkerítés mellett tartották.
Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió (EU)
komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést.
Bejelentette: az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.
Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították a SAFE programot, amely
150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára.
Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország "lesz a legnagyobb kedvezményezettje" - tette hozzá.
Elmondta továbbá: a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára "kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon".
Donald Tusk kijelentette: az ukrajnai háború legutóbbi hetei "nagyon világosan mutatják", hogy semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és "
az agresszív Oroszországgal folytatott tapintatos játék nem vezet sikerre,
nem garantálja az európai országok biztonságát.
Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben - húzta alá Donald Tusk. Elmondta: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy "meggyőzzenek mindenkit Európában" az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről. Megerősítette: Lengyelország jövőre 200 milliárd zlotyt (18,6 ezer milliárd forint) szán védelemre. Hangsúlyozta: Varsó "nagyon komoly" részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból. "T
Több tízmilliárd euróra pályázunk, és ezt komplexusok nélkül kimondjuk
- fogalmazott a kormányfő.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter július végén közölte: Lengyelország 45 milliárd euróra szóló pályázatot nyújtott be a SAFE programra.
Ursula von der Leyen pénteken kezdte el mostani körútját, melynek keretében az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szomszédos hét államba, köztük Lengyelországba látogat.
Címlapkép forrása: Mateusz Slodkowski/Getty Images
Örömhír a magyar nyugdíjasoknak: hétfőtől érkezik a kormány több tízezres ajándéka
Egészen október közepéig lehet figyelni a postást.
Van egy ország, ahol lemondtak a képviselők a juttatásaikról és a kiváltságaikról
Miután öt ember halálát okozták az elmúlt heti kormányellenes tüntetések.
Százezres kedvezmények az Otthon Start igénylőinek: egymás után fedik fel lapjaikat a bankok
Egymás után látnak napvilágot a hirdetmények a szeptember 1-jei indulásra.
Megcsinálta Németország? – menekültválság 10 év távlatából
Górcső alá vesszük a merkeli bevándorláspolitikát.
Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük
Hiába 15 év szabályozás.
Zelenszkij bejelentette: újabb mélységi csapásokat tervez Ukrajna, erőik felkészültek
Oroszország azt állítja, egy nap alatt 112 ukrán drónt lőtt le.
Több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán
Az M1-es autópálya és az M0-s autóút csomópontjában is baleset történt.
Visszatért a CashTag, rögtön az iskolakezdés horror költségeivel sokkol
A külföldi árakkal is összehasonlítja a magyarokat a Pénzcentrum videója.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.