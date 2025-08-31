Van egy ország, ahol lemondtak a képviselők a juttatásaikról és a kiváltságaikról

A túlzottnak tartott parlamenti képviselői fizetésekkel és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos tiltakozások hétfőn kezdődtek. Csütörtökön zavargásokba torkolltak, miután a hatósági fellépés során rendőrségi jármű halálra gázolt egy motorost a tüntetés helyszínén. A megmozdulásokban néhány
politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.
Prabowo az elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón, különböző politikai pártok vezetőinek kíséretében kijelentette: utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy szigorúan lépjenek fel a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy egyes cselekmények "terrorizmusra" és "árulásra" utalnak.
"A parlament vezetői jelezték, hogy
visszavonnak számos kezdeményezést, többek között a parlamenti képviselők juttatásainak mértékét és a külföldi munkavégzésre vonatkozó moratóriumot
"- jelentette ki Prabowo.
"A rendőrségnek és a hadseregnek utasítást adtam, hogy a törvények szerint a lehető legszigorúbban lépjenek fel a közintézmények megrongálása, a magánlakások és gazdasági központok kifosztása ellen" - tette hozzá az államfő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
