  • Megjelenítés
FONTOS Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük
Van egy ország, ahol lemondtak a képviselők a juttatásaikról és a kiváltságaikról
Globál

Van egy ország, ahol lemondtak a képviselők a juttatásaikról és a kiváltságaikról

MTI
Az indonéz politikai pártok megállapodtak abban, hogy számos juttatást és kiváltságot megvonnak a parlamenti képviselőktől - jelentette be vasárnap Prabowo Subianto elnök, jelentős engedményt téve az öt ember halálát okozó elmúlt heti kormányellenes tüntetések résztvevőinek.

A túlzottnak tartott parlamenti képviselői fizetésekkel és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos tiltakozások hétfőn kezdődtek. Csütörtökön zavargásokba torkolltak, miután a hatósági fellépés során rendőrségi jármű halálra gázolt egy motorost a tüntetés helyszínén. A megmozdulásokban néhány

politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.

Prabowo az elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón, különböző politikai pártok vezetőinek kíséretében kijelentette: utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy szigorúan lépjenek fel a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy egyes cselekmények "terrorizmusra" és "árulásra" utalnak.

"A parlament vezetői jelezték, hogy

visszavonnak számos kezdeményezést, többek között a parlamenti képviselők juttatásainak mértékét és a külföldi munkavégzésre vonatkozó moratóriumot

"- jelentette ki Prabowo.

"A rendőrségnek és a hadseregnek utasítást adtam, hogy a törvények szerint a lehető legszigorúbban lépjenek fel a közintézmények megrongálása, a magánlakások és gazdasági központok kifosztása ellen" - tette hozzá az államfő.

Kapcsolódó cikkünk

Tisztul a kép: kinek fájnak majd a legjobban Trump vámjai?

Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás

Von der Leyen az amerikai vámmegállapodásról: nem tökéletes, de jó

Kiszámolták, mekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

50 százalékos vámok miatt fordul szembe Amerika két legnagyobb szövetségesével a BRICS

Így szakítja szét a társadalmakat a korrupció szerte a világban

Meglepő eredmény: ők a vámháború nyertesei és vesztesei

Fellélegezhetnek Ázsia jegybankjai: enyhül a devizanyomás, újra erősödnek a helyi valuták

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1046823130
Globál
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility