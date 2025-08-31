Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke a Ruters szerint kijelentette:

Az összevont csapatcsoport folyamatos offenzívát folytat szinte a teljes frontvonal mentén. Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van.

- mondta.

Az ukrán hadsereg szóvivője, Viktor Trehubov ezzel szemben arról számolt be, hogy a kijevi erők sikereket értek el a frontvonalakon. Szerinte megakadályozták, hogy az orosz csapatok elfoglalják célpontjaikat a donyecki régióban, és megállították további előrenyomulásukat a dnyipropetrovszki régióba.

Egy területen az ukrán csapatok állítólag körülzárták az orosz egységeket.

Oroszország fokozta a légicsapásokat az ukrán városok ellen a frontvonalak mögött ezen a nyáron, és folytatta a kelet nagy részén zajló offenzívát, további területeket próbálva szerezni a 3,5 éve tartó háborúban. Az ukrán főváros, Kijev elleni csütörtöki orosz támadások 25 halálos áldozatot követeltek az ukrán tisztviselők szerint.

Trehubov elmondta, hogy Oroszország jelentős csapatkontingenseket vetett be a donyecki régióban, de az elmúlt hónapokban nem sikerült elfoglalnia olyan kulcsfontosságú célpontokat, mint Pokrovszk, Toretszk és Csasziv Jar városai.

Agresszív tevékenysége és az ukrán állások elleni nyomásgyakorlás egyes pontokon elért sikerei ellenére Oroszország nem ért el gyors győzelmeket

- nyilatkozta a nemzeti televízióban.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette Komisuvaka falu elfoglalását a donyecki régió közepén. Az ukrán hadsereg azonban nem ismerte el a település elvesztését, és közölte, hogy ez egyike azoknak a helységeknek, ahol Kijev erői visszaverték az orosz támadásokat.

Geraszimov szerint Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrán hadiipari létesítmények ellen tavasszal és nyáron, különös figyelmet fordítva azokra a helyekre, ahol nagy hatótávolságú rakétarendszereket és drónokat gyártanak.

A tábornok közlése szerint Moszkva jelenleg a kelet-ukrajnai Luhanszk régió 99,7%-át, a keleti Donyeck régió 79%-át, a Zaporizzsja régió 74%-át és a Herszon régió 76%-át ellenőrzi.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el és 149 falut vett ellenőrzése alá - állította Geraszimov.

Egy éjszakai orosz dróntámadás megrongált egy áramellátó létesítményt az ukrajnai Odessza közelében, aminek következtében több mint 29 000 fogyasztó maradt áram nélkül vasárnap reggel - közölte a régió kormányzója.

A szombati összefoglalónk itt olvasható:

Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images