Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket. Az éjszakai orosz dróntámadások miatt vasárnapra 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában. A háború fontosabb eseményeiről ebben a ciküünkben számolunk be a nap folyamán.
Ellentmondásos hírek a frontról

Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke  a Ruters szerint kijelentette:

Az összevont csapatcsoport folyamatos offenzívát folytat szinte a teljes frontvonal mentén. Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van.

- mondta.

Az ukrán hadsereg szóvivője, Viktor Trehubov ezzel szemben arról számolt be, hogy a kijevi erők sikereket értek el a frontvonalakon. Szerinte megakadályozták, hogy az orosz csapatok elfoglalják célpontjaikat a donyecki régióban, és megállították további előrenyomulásukat a dnyipropetrovszki régióba.

Egy területen az ukrán csapatok állítólag körülzárták az orosz egységeket.

Oroszország fokozta a légicsapásokat az ukrán városok ellen a frontvonalak mögött ezen a nyáron, és folytatta a kelet nagy részén zajló offenzívát, további területeket próbálva szerezni a 3,5 éve tartó háborúban. Az ukrán főváros, Kijev elleni csütörtöki orosz támadások 25 halálos áldozatot követeltek az ukrán tisztviselők szerint.

Trehubov elmondta, hogy Oroszország jelentős csapatkontingenseket vetett be a donyecki régióban, de az elmúlt hónapokban nem sikerült elfoglalnia olyan kulcsfontosságú célpontokat, mint Pokrovszk, Toretszk és Csasziv Jar városai.

Agresszív tevékenysége és az ukrán állások elleni nyomásgyakorlás egyes pontokon elért sikerei ellenére Oroszország nem ért el gyors győzelmeket

- nyilatkozta a nemzeti televízióban.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette Komisuvaka falu elfoglalását a donyecki régió közepén. Az ukrán hadsereg azonban nem ismerte el a település elvesztését, és közölte, hogy ez egyike azoknak a helységeknek, ahol Kijev erői visszaverték az orosz támadásokat.

Geraszimov szerint Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrán hadiipari létesítmények ellen tavasszal és nyáron, különös figyelmet fordítva azokra a helyekre, ahol nagy hatótávolságú rakétarendszereket és drónokat gyártanak.

A tábornok közlése szerint Moszkva jelenleg a kelet-ukrajnai Luhanszk régió 99,7%-át, a keleti Donyeck régió 79%-át, a Zaporizzsja régió 74%-át és a Herszon régió 76%-át ellenőrzi.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el és 149 falut vett ellenőrzése alá - állította Geraszimov.

Egy éjszakai orosz dróntámadás megrongált egy áramellátó létesítményt az ukrajnai Odessza közelében, aminek következtében több mint 29 000 fogyasztó maradt áram nélkül vasárnap reggel - közölte a régió kormányzója.

A szombati összefoglalónk itt olvasható:

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára is - jelentette a Sky News.

