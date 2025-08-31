Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Ellentmondásos hírek a frontról
Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke a Ruters szerint kijelentette:
Az összevont csapatcsoport folyamatos offenzívát folytat szinte a teljes frontvonal mentén. Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van.
- mondta.
Az ukrán hadsereg szóvivője, Viktor Trehubov ezzel szemben arról számolt be, hogy a kijevi erők sikereket értek el a frontvonalakon. Szerinte megakadályozták, hogy az orosz csapatok elfoglalják célpontjaikat a donyecki régióban, és megállították további előrenyomulásukat a dnyipropetrovszki régióba.
Egy területen az ukrán csapatok állítólag körülzárták az orosz egységeket.
Oroszország fokozta a légicsapásokat az ukrán városok ellen a frontvonalak mögött ezen a nyáron, és folytatta a kelet nagy részén zajló offenzívát, további területeket próbálva szerezni a 3,5 éve tartó háborúban. Az ukrán főváros, Kijev elleni csütörtöki orosz támadások 25 halálos áldozatot követeltek az ukrán tisztviselők szerint.
Trehubov elmondta, hogy Oroszország jelentős csapatkontingenseket vetett be a donyecki régióban, de az elmúlt hónapokban nem sikerült elfoglalnia olyan kulcsfontosságú célpontokat, mint Pokrovszk, Toretszk és Csasziv Jar városai.
Agresszív tevékenysége és az ukrán állások elleni nyomásgyakorlás egyes pontokon elért sikerei ellenére Oroszország nem ért el gyors győzelmeket
- nyilatkozta a nemzeti televízióban.
Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette Komisuvaka falu elfoglalását a donyecki régió közepén. Az ukrán hadsereg azonban nem ismerte el a település elvesztését, és közölte, hogy ez egyike azoknak a helységeknek, ahol Kijev erői visszaverték az orosz támadásokat.
Geraszimov szerint Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrán hadiipari létesítmények ellen tavasszal és nyáron, különös figyelmet fordítva azokra a helyekre, ahol nagy hatótávolságú rakétarendszereket és drónokat gyártanak.
A tábornok közlése szerint Moszkva jelenleg a kelet-ukrajnai Luhanszk régió 99,7%-át, a keleti Donyeck régió 79%-át, a Zaporizzsja régió 74%-át és a Herszon régió 76%-át ellenőrzi.
Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el és 149 falut vett ellenőrzése alá - állította Geraszimov.
Egy éjszakai orosz dróntámadás megrongált egy áramellátó létesítményt az ukrajnai Odessza közelében, aminek következtében több mint 29 000 fogyasztó maradt áram nélkül vasárnap reggel - közölte a régió kormányzója.
A szombati összefoglalónk itt olvasható:
Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Új szankciós csomag készül Oroszország ellen
Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára is - jelentette a Sky News.
Időjárás: kiderült, mit hoz ma a hidegörvény
Megjött az előrejelzés.
Északon is bővülhet majd az EU?
A geopolitikai fejlemények miatt egyre vonzóbbá vált ez a lehetőség mind az EU, mind az északi országok számára.
Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában
Kongresszusi jóváhagyást igényelhet.
Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó
Zelenszkij öt lehetséges helyszínt nevezett meg.
Villámárvizek sújtják Magyarországot - Videókon mutatjuk
Felhőszakadás és villámárvíz.
Váratlan fordulat: Amerika hátraléphet a béketárgyalásoktól, és hagyja, hogy "egy ideig harcoljanak"
Nő a frusztráció a Fehér Házban.
Kiderült, kinek a munkáját fenyegeti igazán a mesterséges intelligencia
Vajon te is köztük vagy?
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?