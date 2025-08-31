  • Megjelenítés
Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük
Zelenszkij bejelentette: újabb mélységi csapásokat tervez Ukrajna, erőik felkészültek
Zelenszkij bejelentette: újabb mélységi csapásokat tervez Ukrajna, erőik felkészültek

Ukrajna újabb csapásokat tervez mélyen Oroszország területén - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters szerint, miután hetek óta egyre erősebbek az orosz energetikai létesítmények elleni támadások.

"Folytatjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogyan az Ukrajna védelméhez szükséges. Az erők és az erőforrások felkészültek,

újabb mélységi csapásokat is tervbe vettek

- közölte Zelenszkij az X-en, miután találkozott Ukrajna legfőbb tábornokával, Olekszandr Szirszkijjel.

Oroszország az elmúlt 24 órában 112 ukrán drónt lőtt le, és katonai célokra használt ukrajnai kikötői infrastruktúrát talált el

- idézte vasárnap az Interfax hírügynökség az orosz védelmi minisztériumot.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

