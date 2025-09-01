Amerika elsőszámú riválisánál szögezte le Vlagyimir Putyin: ezen múlik, hogy lesz-e ukrajnai béke

Az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini csúcstalálkozóján arról értekezett, hogy szerinte a Nyugat megpróbálta a saját érdekkörébe vonni, majd a NATO-ba csábítani Ukrajnát.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint Putyin az általa 2014-es kijevi "puccsnak" nevezett eseményeket azonosította a válság első kiváltó okaként, amely keretében szerinte a Nyugat eltávolította "az ország politikai vezetését, amely nem támogatta Ukrajna NATO-csatlakozását."
2013 végén tiltakozássorozat robbant ki Kijev Szabadság terén (Majdan-tüntetések), amelyet követően az ukrán parlament 2014-ben eltávolította az oroszbarát Viktor Janukovics elnököt a hatalomból, miután nem volt hajlandó aláírni a társulási szerződést az EU-val a megelőző évben.
Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, majd 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.
Most Putyin elismételte, hogy
a válság második oka az, hogy a Nyugat folyamatosan megpróbálja bevonni Ukrajnát a NATO-ba. Mint ahogyan azt már többször is hangsúlyoztuk, ez közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára nézve.
A NATO vezetői a 2008-as bukaresti csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy Ukrajna és Grúzia egy napon a szövetség tagjai lesznek, Ukrajna pedig 2019-ben módosította az alkotmányát, vállalva az elköteleződést a NATO- és az EU-tagság felé vezető úton.
Az orosz elnök Tiencsinben hozzátette:
Ahhoz, hogy az ukrajnai rendezés fenntartható és hosszú távú legyen, meg kell szüntetni a válság mélyen gyökerező okait, amelyeket most és korábban is többször említettem.
Elmondása szerint helyre kell állítani "az igazságos egyensúlyt a biztonsági szférában" is, ami Moszkva NATO-val és európai biztonsággal kapcsolatos követeléseire utal.
A Reuters májusban arról számolt be, hogy Putyin háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítása mellett, valamint oldják fel az Oroszország elleni szankciók egy részét.
Az orosz elnök azt is elmondta, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel Alaszkában folytatott tárgyalásain elért "megértés" utat nyithat az ukrajnai békéhez.
A Kínában tartózkodó Putyin közölte, hogy vasárnap részletesen tájékoztatta Hszi Csin-pinget a Trumppal folytatott tárgyalásainak eredményeiről és a konfliktus rendezésére irányuló, "már folyamatban lévő munkáról", és kétoldalú találkozókon fog további információt megosztani a kínai vezetővel és másokkal.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Bobilev
