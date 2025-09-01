  • Megjelenítés
Atomfegyverek is terítékre kerülnek: a NATO határán gyakorlatozik a Moszkva vezette katonai szövetség
Atomfegyverek is terítékre kerülnek: a NATO határán gyakorlatozik a Moszkva vezette katonai szövetség

A volt szovjet tagállamok alkotta Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) tegnap megkezdte hadgyakorlatát Fehéroroszországban - számolt be Kyiv Independent a Ria Novosztyi orosz állami hírügynökségre hivatkozva. A gyakorlatozás során a nukleáris fegyverek bevetési tervét is napirendre veszik.

Pavel Muraveika fehérorosz vezérkari főnök elmondta,

a gyakorlatokat mélyebbre helyezték Fehéroroszország területén belül,

hogy elkerüljék a különböző jellegű félreértelmezéseket és esetleges provokációkat

a NATO határai mentén. Belarusz Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal is határos.

A gyakorlaton több mint 2000 katona vesz részt Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Oroszországból és Tádzsikisztánból, továbbá mintegy 450 haditechnikai eszköz mellett kilenc repülőgép és több mint 70 drón is bevetésre kerül.

Moszkva az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta többször is fogalmazott meg nukleáris fenyegetéseket, ám Muraveika hangsúlyozta:

a gyakorlat kizárólag a lehetséges atomfegyver-alkalmazási forgatókönyvek tervezésére összpontosít, tényleges bevetés nem történik.

Nem lehet olyasmit bevetni, ami az egész világot, az egyetemes biztonságot fenyegeti

- fejezte ki a fehérorosz vezérkari főnök.

Fehéroroszország, ami a Kreml egyik kulcsfontosságú szövetségese, 2023 májusában megállapodást írt alá Oroszországgal, lehetővé téve az orosz taktikai nukleáris fegyverek fehéroroszországi telepítését.

Az ukrán hírszerzés szerint Fehéroroszország csak a szállítórendszerekkel rendelkezik, nukleáris robbanófejekkel nem, és cáfolta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azon állításait is, miszerint Minszk megkapná Oroszország új, Oresnyik nevű, közepes hatótávolságú rakétarendszerét.

A KBSZSZ (orosz rövidítéssel ODKB) 2002-ben jött létre Moszkva NATO-val szembeni válaszlépéseként, és számos posztszovjet államot tömörít.

A mostani után a 2025 szeptemberére tervezett, nagyszabású Zapad 2025-ös orosz-fehérorosz hadgyakorlat következik,

melynek szintén részét fogja képezni az atomfegyverek bevetésének tervezési gyakorlata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

