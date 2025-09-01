  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét
Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét

Letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij, az ukrán parlament korábbi házelnökének megölésével kapcsolatban - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő hajnalban a Reuters tudósítása szerint.

Zelenszkij a Telegramon közölte, hogy a gyanúsított már előzetes vallomást tett.

Jelenleg sürgős nyomozati tevékenység zajlik, hogy feltárják a gyilkosság minden körülményét

- tette hozzá az ukrán államfő, aki köszönetet mondott a bűnüldöző szerveknek a gyors és összehangolt munkáért.

A 54 éves Parubijt szombaton dél körül lőtték agyon a nyugat-ukrajnai Lviv nagyvárosában

(német nevén Lembergben). A Szuszpilne ukrán közszolgálati adó arról számolt be, hogy a feltételezett támadó futárnak öltözött, és elektromos kerékpárral közlekedett. A Kyiv Independent szerint a rendőrség elmondta, Parubijt nyolcszor lőtték meg egy rövid csövű lőfegyverrel, és a helyszínen életét vesztette. A tetthelyen hét töltényhüvelyt találtak.

Zelenszkij a történteket "szörnyű gyilkosságnak" és "egy háborúban álló ország biztonsági kérdésének" nevezte.

Parubij 2016 áprilisától 2019 augusztusáig töltötte be az ukrán parlament, a Verhovna Rada elnöki tisztségét, és egyik vezetője volt a 2013 végén kirobbant Majdan-tüntetéseknek, amely az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatokat sürgette.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a Telegramon azt írta, hogy a feltételezett elkövetőt vasárnap éjszaka tartóztatták le a nyugat-ukrajnai Hmelnickiji régióban. A miniszter szerint a bűncselekményt gondosan megtervezték: figyelték az áldozat mozgását és menekülési tervet is kidolgoztak.

