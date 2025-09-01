Diplomáciai források: napokon belül, Zelenszkij részvételével készül az újabb csúcstalálkozó az ukrajnai békéről

Az AFP diplomáciai forrásra hivatkozva azt írja, hogy

a találkozó tervei már készen állnak, annak témái között pedig szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák, valamint összességében a diplomáciai folyamatok előmozdítása,

mivel az európaiak szerint az oroszok "ismét" akadályozzák azt.

Egyelőre nem tudni, hogy Zelenszkij személyesen vesz-e részt a találkozón, vagy videóhívásban csatlakozik.

A párizsi találkozóról elsőként a Financial Times számolt be. A lap forrásai szerint az eseményt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére tartják meg.

A résztvevők között lesz

Friedrich Merz német kancellár,

Keir Starmer brit miniszterelnök,

Mark Rutte NATO-főtitkár

és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Mint arról beszámoltunk, von der Leyen nemrég kijelentette, hogy az EU tagállamai "meglehetősen pontos terveket" dolgoznak ki többnemzetiségű katonai csapatok ukrajnai bevetésére az orosz-urkán háború utáni biztonsági garanciák részeként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images