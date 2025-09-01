  • Megjelenítés
Diplomáciai források: napokon belül, Zelenszkij részvételével készül az újabb csúcstalálkozó az ukrajnai békéről
Diplomáciai források: napokon belül, Zelenszkij részvételével készül az újabb csúcstalálkozó az ukrajnai békéről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 4-én csatlakozni fog a Párizsban összegyűlő európai vezetőkhöz, hogy Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról tárgyaljanak - tudta meg a francia AFP hírügynökség, amit az Ukrajinszka Pravda szemlézett.

Az AFP diplomáciai forrásra hivatkozva azt írja, hogy

a találkozó tervei már készen állnak, annak témái között pedig szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák, valamint összességében a diplomáciai folyamatok előmozdítása,

mivel az európaiak szerint az oroszok "ismét" akadályozzák azt.

Egyelőre nem tudni, hogy Zelenszkij személyesen vesz-e részt a találkozón, vagy videóhívásban csatlakozik.

A párizsi találkozóról elsőként a Financial Times számolt be. A lap forrásai szerint az eseményt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére tartják meg.

A résztvevők között lesz

  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Keir Starmer brit miniszterelnök,
  • Mark Rutte NATO-főtitkár
  • és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Mint arról beszámoltunk, von der Leyen nemrég kijelentette, hogy az EU tagállamai "meglehetősen pontos terveket" dolgoznak ki többnemzetiségű katonai csapatok ukrajnai bevetésére az orosz-urkán háború utáni biztonsági garanciák részeként.

