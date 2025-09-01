  • Megjelenítés
„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan
Globál

„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan

Portfolio
A német gazdasági miniszter állami finanszírozást fontolgat a védelmi ipar számára az Ukrajna elleni orosz invázió jelentette növekvő fenyegetés miatt – írja a Reuters.

Katherina Reiche hétfőn bejelentette, hogy a finanszírozás egy már létező, gazdasági átalakulást elősegítő alapból származhat, bár nem nevezte meg konkrétan, melyik alapról van szó.

Ennek megnyitása a védelmi szektor számára megfontolás tárgyát képezheti mondta a CDU politikusa a Handelsblatt védelmi szektorról szóló konferenciáján.

Az újrafegyverkezés nemcsak biztonságpolitikai szükségszerűség, hanem gazdasági és technológiai lehetőség is Németország számára

hangsúlyozta a miniszter. A minisztérium szóvivője később pontosított, hogy Reiche nem a Klíma- és Átalakulási Alapra utalt, hanem a tárca rendelkezésére álló egyéb, meg nem nevezett forrásokra.

A miniszter szerint

a régi bizonyosságok eltűntek

Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta, és Moszkva nem tűnik érdekeltnek a tűzszünetben. Ezért tartja helyesnek, hogy most állami finanszírozást biztosítsanak az iparág tervezési biztonságának megteremtéséhez.

A német kormány már most is jelentős növelést tervez a védelmi költségvetésben az elkövetkező években, miközben továbbra is felhasználja a Bundeswehr modernizálására létrehozott különleges alapját, hogy Európa legnagyobb hagyományos hadseregévé tegye a német haderőt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility