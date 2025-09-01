„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan

A német gazdasági miniszter állami finanszírozást fontolgat a védelmi ipar számára az Ukrajna elleni orosz invázió jelentette növekvő fenyegetés miatt – írja a Reuters.

Katherina Reiche hétfőn bejelentette, hogy a finanszírozás egy már létező, gazdasági átalakulást elősegítő alapból származhat, bár nem nevezte meg konkrétan, melyik alapról van szó.

Ennek megnyitása a védelmi szektor számára megfontolás tárgyát képezheti – mondta a CDU politikusa a Handelsblatt védelmi szektorról szóló konferenciáján.

Az újrafegyverkezés nemcsak biztonságpolitikai szükségszerűség, hanem gazdasági és technológiai lehetőség is Németország számára

– hangsúlyozta a miniszter. A minisztérium szóvivője később pontosított, hogy Reiche nem a Klíma- és Átalakulási Alapra utalt, hanem a tárca rendelkezésére álló egyéb, meg nem nevezett forrásokra.

A miniszter szerint

a régi bizonyosságok eltűntek

Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta, és Moszkva nem tűnik érdekeltnek a tűzszünetben. Ezért tartja helyesnek, hogy most állami finanszírozást biztosítsanak az iparág tervezési biztonságának megteremtéséhez.

A német kormány már most is jelentős növelést tervez a védelmi költségvetésben az elkövetkező években, miközben továbbra is felhasználja a Bundeswehr modernizálására létrehozott különleges alapját, hogy Európa legnagyobb hagyományos hadseregévé tegye a német haderőt.

