  • Megjelenítés
Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében
Globál

Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében

Portfolio
A kecskeméti repülőtér dolgozói foszthatták ki azokat a létesítményben tárolt MiG-29-es vadászgépeket, melyekből érzékeny alkatrészek tűntek el – értesült a Blikk. Hatósági szervek ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Néhány hete tolvajok fosztották ki a kecskeméti támaszponton tárolt, üzemképtelen MiG-29-es vadászgépeket: a régi szovjet repülők orrkúpját felvágták és kiszerelték belőlük a radarrendszereket.

Kapcsolódó cikkünk

Incidens történt a kecskeméti reptéren: betörtek a bázisra, értékes alkatrészek tűntek el

A Blikk úgy tudja: a berendezéseket valószínűleg a kecskeméti katonai reptéren dolgozók közül kikerülő tolvajok lophatták el.

A lap információi szerint az alkatrészeket valószínűleg három cipelő és egy figyelő segítségével lopták el, felrakták egy teherautóra, aztán egyszerűen kihajtottak a bázisról.

A Blikk információi szerint a katonai reptér területéről rendszeresen tűnnek el fontos eszközök, köztük híradós készülékek, fegyveralkatrészek és speciális ruhák is.

A lap információit a rendőrség és a honvédelmi minisztérium nem erősítette meg.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt

Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője

A kutyának sem kell Oroszország szupermodern Szu-57-es vadászgépe

Megváltoztatták a hadviselést, lassan mégis eltűnnek az ikonikus fegyverek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility