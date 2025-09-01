Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében

Néhány hete tolvajok fosztották ki a kecskeméti támaszponton tárolt, üzemképtelen MiG-29-es vadászgépeket: a régi szovjet repülők orrkúpját felvágták és kiszerelték belőlük a radarrendszereket.

A Blikk úgy tudja: a berendezéseket valószínűleg a kecskeméti katonai reptéren dolgozók közül kikerülő tolvajok lophatták el.

A lap információi szerint az alkatrészeket valószínűleg három cipelő és egy figyelő segítségével lopták el, felrakták egy teherautóra, aztán egyszerűen kihajtottak a bázisról.

A Blikk információi szerint a katonai reptér területéről rendszeresen tűnnek el fontos eszközök, köztük híradós készülékek, fegyveralkatrészek és speciális ruhák is.

A lap információit a rendőrség és a honvédelmi minisztérium nem erősítette meg.

