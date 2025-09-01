Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról

Az indiai finomítók

legalább 12,6 milliárd dollárt takarítottak meg az elmúlt három év során az orosz olajimportnak köszönhetően

- derül ki az indiai kereskedelmi adatok elemzéséből. A megtakarítás az orosz és más országokból származó olaj beszerzési árának különbségéből (a brent-ural közötti spreadből, tehát diszkont árazásából) adódott.

A 2022-23-as pénzügyi évben az orosz olaj átlagosan 13,6%-kal volt olcsóbb, mint más forrásokból származó olaj, ami 4,87 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett.

Egy évvel később a diszkont 10,4%-ra csökkent, de a megtakarítás 5,41 milliárd dollárra nőtt az import volumenének jelentős növekedése miatt.

A 2024-25-ös pénzügyi évben azonban a kedvezmény mindössze 2,8%-ra zsugorodott, ami csak 1,45 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett.

A tényleges megtakarítás azonban valószínűleg jóval magasabb, mint amit a kereskedelmi adatok mutatnak. Szakértők szerint ha India nem lépett volna be vásárlóként az orosz olajpiacra, a globális olajárak jelentősen magasabbak lennének, ami India teljes olajimport-számláját drasztikusan megnövelte volna, tekintettel arra, hogy az ország 88%-ban importból fedezi az olajszükségleteit. Míg 2022 februárjában Oroszország részesedése India olajimportjában kevesebb mint 2% volt, mára India legnagyobb olajbeszállítójává vált, a teljes import több mint egyharmadát biztosítva.

Ez lehet az egyik oka annak, hogy

India nem enged az amerikai nyomásnak az orosz olajimport kérdésében.

A Trump-adminisztráció augusztus elején további 25%-os úgynevezett másodlagos vámot vetett ki az indiai árukra büntetésként az orosz olajvásárlásokért. Így már összesen 50%-os vám terheli az országot, ami jelentős csapást jelenthet India mintegy 87 milliárd dolláros amerikai exportjára. A Nomura közgazdászai szerint India éves importszámlája körülbelül 1,8 milliárd dollárral emelkedne a globális olajárak minden egyes dolláros növekedésével. Ráadásul az elemzők szerint ha India leállítaná az orosz olaj vásárlását,

a globális olajárak a jelenlegi hordónkénti 65 dollárról 90-100 dollárra ugorhatnának,

mivel az orosz olaj jelentős része így kiesne a piacról, ami jelentős kínálati deficitet okozna a piacon.

