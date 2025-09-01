Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról

Az indiai finomítók
legalább 12,6 milliárd dollárt takarítottak meg az elmúlt három év során az orosz olajimportnak köszönhetően
- derül ki az indiai kereskedelmi adatok elemzéséből. A megtakarítás az orosz és más országokból származó olaj beszerzési árának különbségéből (a brent-ural közötti spreadből, tehát diszkont árazásából) adódott.
- A 2022-23-as pénzügyi évben az orosz olaj átlagosan 13,6%-kal volt olcsóbb, mint más forrásokból származó olaj, ami 4,87 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett.
- Egy évvel később a diszkont 10,4%-ra csökkent, de a megtakarítás 5,41 milliárd dollárra nőtt az import volumenének jelentős növekedése miatt.
- A 2024-25-ös pénzügyi évben azonban a kedvezmény mindössze 2,8%-ra zsugorodott, ami csak 1,45 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett.
A tényleges megtakarítás azonban valószínűleg jóval magasabb, mint amit a kereskedelmi adatok mutatnak. Szakértők szerint ha India nem lépett volna be vásárlóként az orosz olajpiacra, a globális olajárak jelentősen magasabbak lennének, ami India teljes olajimport-számláját drasztikusan megnövelte volna, tekintettel arra, hogy az ország 88%-ban importból fedezi az olajszükségleteit. Míg 2022 februárjában Oroszország részesedése India olajimportjában kevesebb mint 2% volt, mára India legnagyobb olajbeszállítójává vált, a teljes import több mint egyharmadát biztosítva.
Ez lehet az egyik oka annak, hogy
India nem enged az amerikai nyomásnak az orosz olajimport kérdésében.
A Trump-adminisztráció augusztus elején további 25%-os úgynevezett másodlagos vámot vetett ki az indiai árukra büntetésként az orosz olajvásárlásokért. Így már összesen 50%-os vám terheli az országot, ami jelentős csapást jelenthet India mintegy 87 milliárd dolláros amerikai exportjára. A Nomura közgazdászai szerint India éves importszámlája körülbelül 1,8 milliárd dollárral emelkedne a globális olajárak minden egyes dolláros növekedésével. Ráadásul az elemzők szerint ha India leállítaná az orosz olaj vásárlását,
a globális olajárak a jelenlegi hordónkénti 65 dollárról 90-100 dollárra ugorhatnának,
mivel az orosz olaj jelentős része így kiesne a piacról, ami jelentős kínálati deficitet okozna a piacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?
Két új régiót követelhet magának Moszkva.
Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról
Másfélszeresére is ugorhatna az olajár.
Fordulat történt a kifosztott kecskeméti vadászgépek ügyében
Bennfentesek felé terelődött a gyanú.
Növekedés, infláció, kamat: merre tart a magyar gazdaság?
Közeleg az év gazdasági csúcsrendezvénye.
Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel
Az Európai Bizottság szerint a Kreml súlyos lépéseket az EU-s vezető ellen.
Katalizátort tud-e váltani az amerikai részvénypiaci bika?
A Concorde portfóliómenedzserének cikke.
Ezt hozta az augusztus a Tisza Pártnak és a Fidesznek
Reménykedhetnek a kis pártok.
Atomfegyverek is terítékre kerülnek: a NATO határán gyakorlatozik a Moszkva vezette katonai szövetség
Több mint 2000 katona vesz részt.
A K&H Bank is színre lépett az Otthon Start hitelével
A K&H Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start Program keretében igényelhető támogatott kölcsön. A bank komoly jóváírással várja a hozzá érkező ügyfeleket. A K&
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?