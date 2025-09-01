  • Megjelenítés
Hatalmas pofon az orosz hadseregnek: ismét ukrán zászló lobog Novoekonomicsnében
Hatalmas pofon az orosz hadseregnek: ismét ukrán zászló lobog Novoekonomicsnében

Az ukrán vezérkar bejelentette, hogy erőik visszafoglalták az orosz csapatoktól a Donyeck megyei Novoekonomicsne települést – írja az Ukrinform.

A Facebookon közzétett videójában az ukrán vezérkar azt mondta,

az ukrán zászlót vasárnap tűzték ki Novoekonomicsne központjában.

Két hétig tartott, amíg fokozatosan, lépésről lépésre haladtunk előre, az összes utcán keresztül. Az éjszakai csapatok bevetése, az ellenség felderítése, az összehangolt támadás és a tisztogató műveletek

– hangzik el a videóban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

