Hidegvérű merénylet a nyílt utcán: titkos szál húzódhat meg az ukrán politikus meggyilkolása mögött?

Az ukrán rendőrség orosz érintettséget feltételez Andrij Parubij volt parlamenti házelnök meggyilkolásában, akit szombaton lőttek le Lvivben (egykori német nevén Lembergben) - írja a Reuters.

Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök hétfőn a Facebookon közölte:

Tudjuk, hogy ez a bűncselekmény nem volt véletlen. Orosz érintettség áll fenn. Mindenki felelni fog a törvény előtt.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij korábban bejelentette,

letartóztattak egy gyanúsítottat az ukrán elnök által "szörnyű gyilkosságnak" nevezett emberölés kapcsán.

A gyilkosság az államfő állítása szerint hatással van "egy háborúban álló ország biztonságára" is. Oroszország nem reagált a gyilkosságra vagy az érintettségére vonatkozó állításokra.

Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon közölte, hogy a feltételezett elkövetőt az éjszaka folyamán fogták el Nyugat-Ukrajnában, a Hmelnickiji régióban.

Sok részletet jelenleg nem oszthatunk meg. Csak annyit mondhatok, hogy a bűncselekményt gondosan megtervezték

- írta a miniszter.

A rendőrfőnök szerint a vélt elkövető futárnak álcázta magát, és fényes nappal nyitott tüzet Parubijra, nyolc lövést leadva.

A tettes még arról is meggyőződött, hogy az áldozat meghalt.

Hosszú időt töltött előkészületekkel, megfigyeléssel, tervezéssel, mielőtt meghúzta a ravaszt. Mindössze 36 órába telt, hogy nyomára bukkanjunk és letartóztassuk

- tette hozzá Vihivszkij.

Az 54 éves Parubij (címlapképünkön) az ukrán parlament, a Varhovna Rada tagja volt, 2016 áprilisától 2019 augusztusáig házelnökként szolgált. Egyike volt a 2013-14-es Majdan-tüntetéssorozat vezetőinek, amely Viktor Janukovics akkori oroszbarát ukrán elnök elmozdításához vezetett.

Parubij 2014 februárjától augusztusáig Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára is volt, épp akkoriban, amikor Oroszország annektálta a Krím félszigetet, és a Moszkva által támogatott szeparatisták harcba kezdtek a kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images