  • Megjelenítés
Hidegvérű merénylet a nyílt utcán: titkos szál húzódhat meg az ukrán politikus meggyilkolása mögött?
Globál

Hidegvérű merénylet a nyílt utcán: titkos szál húzódhat meg az ukrán politikus meggyilkolása mögött?

Portfolio
Az ukrán rendőrség orosz érintettséget feltételez Andrij Parubij volt parlamenti házelnök meggyilkolásában, akit szombaton lőttek le Lvivben (egykori német nevén Lembergben) - írja a Reuters.

Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök hétfőn a Facebookon közölte:

Tudjuk, hogy ez a bűncselekmény nem volt véletlen. Orosz érintettség áll fenn. Mindenki felelni fog a törvény előtt.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij korábban bejelentette,

letartóztattak egy gyanúsítottat az ukrán elnök által "szörnyű gyilkosságnak" nevezett emberölés kapcsán.

A gyilkosság az államfő állítása szerint hatással van "egy háborúban álló ország biztonságára" is. Oroszország nem reagált a gyilkosságra vagy az érintettségére vonatkozó állításokra.

Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon közölte, hogy a feltételezett elkövetőt az éjszaka folyamán fogták el Nyugat-Ukrajnában, a Hmelnickiji régióban.

Sok részletet jelenleg nem oszthatunk meg. Csak annyit mondhatok, hogy a bűncselekményt gondosan megtervezték

- írta a miniszter.

A rendőrfőnök szerint a vélt elkövető futárnak álcázta magát, és fényes nappal nyitott tüzet Parubijra, nyolc lövést leadva.

A tettes még arról is meggyőződött, hogy az áldozat meghalt.

Hosszú időt töltött előkészületekkel, megfigyeléssel, tervezéssel, mielőtt meghúzta a ravaszt. Mindössze 36 órába telt, hogy nyomára bukkanjunk és letartóztassuk

- tette hozzá Vihivszkij.

Az 54 éves Parubij (címlapképünkön) az ukrán parlament, a Varhovna Rada tagja volt, 2016 áprilisától 2019 augusztusáig házelnökként szolgált. Egyike volt a 2013-14-es Majdan-tüntetéssorozat vezetőinek, amely Viktor Janukovics akkori oroszbarát ukrán elnök elmozdításához vezetett.

Parubij 2014 februárjától augusztusáig Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára is volt, épp akkoriban, amikor Oroszország annektálta a Krím félszigetet, és a Moszkva által támogatott szeparatisták harcba kezdtek a kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility