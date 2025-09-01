  • Megjelenítés
Ilyen még nem volt: extra védelmi intézkedések léptek életbe az iszlamista vezér likvidálása után
Fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be Netanjahu és más izraeli vezetők védelmére a jemeni húszi vezetők elleni csapás után - tudósított a Times of Israel.

A Kan közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint a Sin Bét (izraeli belbiztonsági szolgálat) "különleges és szokatlan" intézkedéseket foganatosított Benjamin Netanjahu miniszterelnök, Israel Katz védelmi miniszter és más magas rangú tisztviselők védelmére, miután Izrael csapást mért a húszi vezetőkre Jemenben.

Az izraeli hadsereg és a húszik szombaton megerősítették, hogy a csütörtöki, Szanaa főváros elleni izraeli légicsapásban életét vesztette Ahmed Haleb Nasszer Al-Rahavi, a jemeni húszi kormány miniszterelnöke és több miniszter is.

Abdulmalik al-Húszii, a húszik vezetője vasárnap bejelentette, hogy csoportja folytatja és fokozza az Izrael elleni rakéta- és dróntámadásokat.

A húszik televíziójában közvetített beszédében hangsúlyozta, hogy az izraeli csapások nem gyengítik a szervezetet és nem tántorítják el harcosaikat.

A húszik a 2023 októberében kezdődött gázai háború kitörése óta rendszeresen hajtanak végre támadásokat Izrael ellen, amit a palesztinok támogatásával indokolnak. Izrael hónapok óta válaszcsapásokat mér a lázadók célpontjaira.

Egy jemeni biztonsági forrás az AFP-nek elmondta, hogy a húszi hatóságok több tucat embert tartóztattak le Szanaában és más területeken "Izraellel való együttműködés gyanújával". Az ENSZ vasárnap közölte, hogy a húszik legalább 11 ENSZ-alkalmazottat tartóztattak le az ENSZ létesítményeiben végrehajtott razziák során.

