Ismét levegőbe emelkedett az ukránok rettegett Neptune robotrepülőgépe - Az FSZB látta kárát

Az Astra hírportál jelentése szerint augusztus 30-án reggel 7 órakor az ukrán hadsereg Neptune manőverező robotrepülőgépekkel támadta az orosz FSZB határőrszolgálatának bázisát Voloszine település közelében, a megszállt Krím-félsziget északi részén.

A támadás során állítólag hat légpárnás hajó megsemmisült, és egy katona életét vesztette.

Nem ismert pontosan, mely hajókat érte találat, de az tudható, hogy az FSZB határőregységei A-8 "Hivusz" és A25PS típusú légpárnás járműveket használnak a térségben.

A támadás egy nagyobb, Krím elleni összehangolt akció része volt, amelynek során többek között Mi-8-as és Mi-24-es helikoptereket is megsemmisítettek a szimferopoli repülőtéren. Az Astra szerint egy pilóta nélküli repülőgép is eltalált egy orosz katonai laktanyát Armjanszk térségében, de ennek következményeiről nincs információ.

Nemrég jelent meg az első hivatalos videó a megnövelt méretű és kissé módosított kialakítású Long Neptune csapásmérő cirkálórakétáról. A legszembetűnőbb változás a megnövekedett méret, ami a több üzemanyag és valószínűleg több robbanóanyag használatának köszönhető.

Címlapkép forrása: President.gov.ua via Wikimedia Commons