  • Megjelenítés
Ismét levegőbe emelkedett az ukránok rettegett Neptune robotrepülőgépe - Az FSZB látta kárát
Globál

Ismét levegőbe emelkedett az ukránok rettegett Neptune robotrepülőgépe - Az FSZB látta kárát

Portfolio
Az ukrán védelmi erők Neptune "cirkálórakétákkal" csapást mértek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) létesítményére a Krím-félszigeten, Armjanszk közelében - jelentette a Militarnij.

Az Astra hírportál jelentése szerint augusztus 30-án reggel 7 órakor az ukrán hadsereg Neptune manőverező robotrepülőgépekkel támadta az orosz FSZB határőrszolgálatának bázisát Voloszine település közelében, a megszállt Krím-félsziget északi részén.

A támadás során állítólag hat légpárnás hajó megsemmisült, és egy katona életét vesztette.

Nem ismert pontosan, mely hajókat érte találat, de az tudható, hogy az FSZB határőregységei A-8 "Hivusz" és A25PS típusú légpárnás járműveket használnak a térségben.

A támadás egy nagyobb, Krím elleni összehangolt akció része volt, amelynek során többek között Mi-8-as és Mi-24-es helikoptereket is megsemmisítettek a szimferopoli repülőtéren. Az Astra szerint egy pilóta nélküli repülőgép is eltalált egy orosz katonai laktanyát Armjanszk térségében, de ennek következményeiről nincs információ.

Nemrég jelent meg az első hivatalos videó a megnövelt méretű és kissé módosított kialakítású Long Neptune csapásmérő cirkálórakétáról. A legszembetűnőbb változás a megnövekedett méret, ami a több üzemanyag és valószínűleg több robbanóanyag használatának köszönhető.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?

Címlapkép forrása: President.gov.ua via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
kaszpi-tenger-kaukazusi-regio-azerbajdzsan-ormenyorszag-gruzia-turkmenisztan-uzbegisztan-iran
Globál
Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility