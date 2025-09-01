  • Megjelenítés
Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője
Globál

Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője

Portfolio
Narendra Modi indiai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfői kétoldalú találkozójukon megerősítették országaik szoros kapcsolatát, miközben az orosz vezető "kedves barátjának" nevezte Modit és páncélozott limuzinjában is elvitte egy körre Kínában - írja a Reuters.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kínai Tiencsinben rendezett csúcstalálkozóján Modi Putyin kezét fogva, közösen sétált a házigazda Hszi Csin-ping kínai elnök felé. A három vezető mosolyogva beszélgetett a tudósítások szerint, miközben tolmácsok vették körbe őket.

Modi egy képet is közzétett az X-en, amely tanúbizonysága szerint

Putyin páncélozott Aurus limuzinjában is helyet kapott az orosz elnök mellett.

A Reuters szerint Putyin gyakran utazik az Aurusban külföldi útjai alkalmával, és időnként más vezetőknek is felajánl egy-egy fuvart – vagy akár ajándékba is ad a járműből, mint ahogy azt 2024-ben Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak tette.

A Putyinnal folytatott egyeztetései kapcsán Modi hangsúlyozta, hogy

India és Oroszország a legnehezebb helyzetekben is mindig vállvetve jártak.

A kétoldalú megbeszélésen Putyin "kedves barátjának" szólította az indiai kormányfőt, és

kiemelte a két ország közötti "különleges, baráti és bizalmi kapcsolatot".

Modi üdvözölte az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket, és reményét fejezte ki, hogy a konfliktus mihamarabb véget ér. Korábban, szombaton telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, ahol megerősítette támogatását a békés rendezés mellett.

Az indiai miniszterelnök közösségi oldalán "kiválónak" nevezte a Putyinnal folytatott találkozót, ahol kereskedelmi, műtrágya-ellátási, űrkutatási, biztonsági és kulturális együttműködésről tárgyaltak. Modi szerint

különleges és kiváltságos stratégiai partnerségük a regionális és globális stabilitás fontos pillére marad.

India és Kína az orosz kőolaj legnagyobb felvásárlói,

és bár az Egyesült Államok további vámokat vetett ki Indiára az orosz olajvásárlások miatt, nincs jele annak, hogy Új-Delhi vagy Peking leállítaná a beszerzéseket.

Címlapkép forrása: Suo Takekuma - Pool/Getty Images

