Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője

Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv https://t.co/K1eKVoHCvv— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kínai Tiencsinben rendezett csúcstalálkozóján Modi Putyin kezét fogva, közösen sétált a házigazda Hszi Csin-ping kínai elnök felé. A három vezető mosolyogva beszélgetett a tudósítások szerint, miközben tolmácsok vették körbe őket.
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc https://t.co/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
Modi egy képet is közzétett az X-en, amely tanúbizonysága szerint
Putyin páncélozott Aurus limuzinjában is helyet kapott az orosz elnök mellett.
A Reuters szerint Putyin gyakran utazik az Aurusban külföldi útjai alkalmával, és időnként más vezetőknek is felajánl egy-egy fuvart – vagy akár ajándékba is ad a járműből, mint ahogy azt 2024-ben Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak tette.
A Putyinnal folytatott egyeztetései kapcsán Modi hangsúlyozta, hogy
India és Oroszország a legnehezebb helyzetekben is mindig vállvetve jártak.
A kétoldalú megbeszélésen Putyin "kedves barátjának" szólította az indiai kormányfőt, és
kiemelte a két ország közötti "különleges, baráti és bizalmi kapcsolatot".
Modi üdvözölte az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket, és reményét fejezte ki, hogy a konfliktus mihamarabb véget ér. Korábban, szombaton telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, ahol megerősítette támogatását a békés rendezés mellett.
Had an excellent meeting with President Putin on the sidelines of the SCO Summit in Tianjin. Discussed ways to deepen bilateral cooperation in all sectors, including trade, fertilisers, space, security and culture. We exchanged views on regional and global developments, including… pic.twitter.com/DhTyqOysbf https://t.co/DhTyqOysbf— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
Az indiai miniszterelnök közösségi oldalán "kiválónak" nevezte a Putyinnal folytatott találkozót, ahol kereskedelmi, műtrágya-ellátási, űrkutatási, biztonsági és kulturális együttműködésről tárgyaltak. Modi szerint
különleges és kiváltságos stratégiai partnerségük a regionális és globális stabilitás fontos pillére marad.
India és Kína az orosz kőolaj legnagyobb felvásárlói,
és bár az Egyesült Államok további vámokat vetett ki Indiára az orosz olajvásárlások miatt, nincs jele annak, hogy Új-Delhi vagy Peking leállítaná a beszerzéseket.
Címlapkép forrása: Suo Takekuma - Pool/Getty Images
