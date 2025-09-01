  • Megjelenítés
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megszólalt Putyin a Trumppal folytatott alaszkai megbeszélésről: közelebb került a háború vége?

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn kijelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel augusztusban tartott alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodások utat nyithatnak az ukrajnai válság megoldása felé - számol be a Reuters.

Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét

Letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij, az ukrán parlament korábbi házelnökének megölésével kapcsolatban - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő hajnalban a Reuters tudósítása szerint.

Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket.

Vasárnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

