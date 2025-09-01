  • Megjelenítés
Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek
Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek

Lezuhant ukrán drón okozott tüzet egy dél-oroszországi transzformátorállomásnál hétfőre virradóra - írja az Ukrajinszka Pravda.

A Pravda áldal idézett Astra Telegram-csatorna helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azt közölte:

a vasút melletti transzformátorállomás a jelentések szerint kigyulladt a dróncsapást követően Kropotkinban.

Több Telegram-csatorna is azt jelentette, hogy az éjszaka folyamán pilóta nélküli repülő találta el a 330 kV-os alállomást, amely a közösségi médiában megjelent információk szerint a regionális hálózatnak és az orosz Krasznodari terület vasúti rendszerének biztosította az áramellátását.

ám közösségi médiás riportok azt sejtetik, hogy az ukrán haderő eredetileg nem az alállomást akarta célba venni, hanem az ezelőtt már megtámadott Ilszkij olajfinomítót.

Minden ukrán drónt lelőttek, amely megpróbálta megtámadni az Ilszkij finomítót a Krasznodari területen, azonban legalább egy becsapódást rögzítettek [...] Kropotkin város közelében

- írta az egyik háborús elemzői fiók az X-en.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

