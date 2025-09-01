Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek

A Pravda áldal idézett Astra Telegram-csatorna helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azt közölte:
a vasút melletti transzformátorállomás a jelentések szerint kigyulladt a dróncsapást követően Kropotkinban.
Kropotkin, Krasnodar Krai, rail road power station was attacked pic.twitter.com/I0usfb7bU5 https://t.co/I0usfb7bU5— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 31, 2025
Több Telegram-csatorna is azt jelentette, hogy az éjszaka folyamán pilóta nélküli repülő találta el a 330 kV-os alállomást, amely a közösségi médiában megjelent információk szerint a regionális hálózatnak és az orosz Krasznodari terület vasúti rendszerének biztosította az áramellátását.
ám közösségi médiás riportok azt sejtetik, hogy az ukrán haderő eredetileg nem az alállomást akarta célba venni, hanem az ezelőtt már megtámadott Ilszkij olajfinomítót.
Minden ukrán drónt lelőttek, amely megpróbálta megtámadni az Ilszkij finomítót a Krasznodari területen, azonban legalább egy becsapódást rögzítettek [...] Kropotkin város közelében
- írta az egyik háborús elemzői fiók az X-en.
All Ukrainian UAVs which attempted to strike the Ilsky Refinery in Krasnodar Krai were shot down, however at least one impact was recorded to a 330 kV electrical substation near the town of Kropotkin. A fire is now burning there, which was picked up on NASA FIRMS. Coordinates:… https://t.co/VDImqVXCIm pic.twitter.com/9Jj7RbZ0Hy https://t.co/VDImqVXCIm— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) September 1, 2025
Az Astra csatornája továbbá a Krasznodari határterület műveleti törzsére hivatkozva közölte, hogy az ipari területen keletkezett tüzet eloltották, amelyet szerintük is az okozott, hogy az éjszaka folyamán egy drón roncsai rázuhantak. Előzetes információk szerint nem történt személyi sérülés.
The Krasnodar Region operational headquarters reported that last night, falling drone debris sparked a fire at a transformer substation in the Kropotkin industrial zone. According to preliminary information, there were no casualties.The fire has already been extinguished. pic.twitter.com/CMIZ0cbJQB https://t.co/CMIZ0cbJQB— ASTRA (@ASTRA_PRESS) September 1, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
