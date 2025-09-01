Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek

A Pravda áldal idézett Astra Telegram-csatorna helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azt közölte:

a vasút melletti transzformátorállomás a jelentések szerint kigyulladt a dróncsapást követően Kropotkinban.

Kropotkin, Krasnodar Krai, rail road power station was attacked pic.twitter.com/I0usfb7bU5 https://t.co/I0usfb7bU5 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 31, 2025

Több Telegram-csatorna is azt jelentette, hogy az éjszaka folyamán pilóta nélküli repülő találta el a 330 kV-os alállomást, amely a közösségi médiában megjelent információk szerint a regionális hálózatnak és az orosz Krasznodari terület vasúti rendszerének biztosította az áramellátását.

ám közösségi médiás riportok azt sejtetik, hogy az ukrán haderő eredetileg nem az alállomást akarta célba venni, hanem az ezelőtt már megtámadott Ilszkij olajfinomítót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images