Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezete (EBESZ) döntést hozott a hegyi-karabahi konfliktus rendezését szolgáló, úgynevezett minszki csoportjának feloszlatásáról - jelentette be hétfőn az azerbajdzsáni külügyminisztérium.

2025. szeptember 1-jén az EBESZ miniszteri tanácsa az azerbajdzsáni és örmény külügyminiszterek közös kérését követően döntést hozott az EBESZ minszki folyamatának és a hozzá kapcsolódó struktúráknak a lezárásáról

- áll a közleményben.

Az EBESZ titkárságának december 1-jéig kell lezárnia a fenti struktúrák megszüntetésével kapcsolatos összes adminisztratív és technikai kérdést.

A bakui külügyi tárca megjegyezte, hogy a mostani döntéssel hatályukat vesztik a minszki folyamat keretében korábban elfogadott határozatok is Hegyi-Karabah kapcsán.

Később Örményország külügyminisztériuma is megerősítette, hogy hivatalos értesítést kaptak a minszki csoport feloszlatásáról szeptember 1-jével.

Az EBESZ minszki csoportját - amelynek társelnökei Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország voltak - 1992-ben hozták létre a karabahi konfliktus rendezésére.

