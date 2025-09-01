  • Megjelenítés
Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel
Globál

Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel

MTI
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezete (EBESZ) döntést hozott a hegyi-karabahi konfliktus rendezését szolgáló, úgynevezett minszki csoportjának feloszlatásáról - jelentette be hétfőn az azerbajdzsáni külügyminisztérium.

2025. szeptember 1-jén az EBESZ miniszteri tanácsa az azerbajdzsáni és örmény külügyminiszterek közös kérését követően döntést hozott az EBESZ minszki folyamatának és a hozzá kapcsolódó struktúráknak a lezárásáról

- áll a közleményben.

Az EBESZ titkárságának december 1-jéig kell lezárnia a fenti struktúrák megszüntetésével kapcsolatos összes adminisztratív és technikai kérdést.

A bakui külügyi tárca megjegyezte, hogy a mostani döntéssel hatályukat vesztik a minszki folyamat keretében korábban elfogadott határozatok is Hegyi-Karabah kapcsán.

Később Örményország külügyminisztériuma is megerősítette, hogy hivatalos értesítést kaptak a minszki csoport feloszlatásáról szeptember 1-jével.

Az EBESZ minszki csoportját - amelynek társelnökei Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország voltak - 1992-ben hozták létre a karabahi konfliktus rendezésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility