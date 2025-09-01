Magyarország szempontjából is jelentős gázvezeték bővítést jelentettek be

2026-ban tovább bővül az Adria-gázvezeték, amely így még több azeri gáz szállítására lesz alkalmas az Európai Unióba - közvetetten akár Magyarországra is.

Luca Schieppati, az Adria-gázvezetéket (TAP) üzemeltető vállalat ügyvezető igazgatója azt közölte a mai nap, hogy

2026-tól évi 1,2 milliárd köbméterrel bővítik a gázvezeték kapacitását

- számolt be a Montel.

A mostani bővítés része annak a tervnek, hogy 2027-ig megduplázzák a vezeték kapacitását 20 milliárd köbméter/évre. 2020-as üzembe helyezése óta összesen 50 milliárd köbméter gázt szállított (41,7 milliárdot Olaszországba, 4,8 milliárdot Görögországba és 3,2 milliárdot Bulgáriába).

Az európai energetikai tájkép alakulásának függvényében további kapacitásbővítések is szóba jöhetnek a jövőben

- tette hozzá Luca Schieppati. A TAP vezetékben részesedéssel bír a brit BP (20%), az azerbajdzsáni Socar (20%), az olasz Snam (20%), a belga Fluxys (20%) és a spanyol Enagas (20%).

Az EU által is támogatott Déli Gázfolyosó három nagyobb szakaszból álló, nagyjából 850-900 km hosszú vezeték, amely az azerbajdzsáni Kaszpi-tengeri gázmezőket (például az MVM érdekeltségű Shah Deniz-t) köti össze Törökországon, Görögországon, Albánián és az Adriai-tengeren keresztül Olaszországgal.

A Déli Gázfolyosó (SCP, TANAP, TAP) - Forrás: Wikipedia (Golden)

A vezetékrendszer Görögország-Bulgária összekötővezetéken (IGB) Bulgáriát is ellátja, amely Szerbián és Románián keresztül a közép-kelet európai régiós ellátásban is egyre nagyobb szerepet kap, így

Magyarország számára is fontos útvonal lehet a jövőben

- erről bővebben itt írtunk:

Magyarország földrajzilag nem kapcsolódik közvetlenül ehhez a rendszerhez, ezért egy külön vezetékre lenne szükség. Ezt a szerepet töltötte volna be a Nabucco-projekt, amely Azerbajdzsánból szállított volna földgázt Bulgárián és Románián keresztül egészen Magyarországig. A projekt végül nem valósult meg, részben azért, mert korábban az olcsó orosz gáz mellett az EU-ban nem tartották gazdaságosnak a megépítését.

Ezért 2023-ban az Európai Unió Bulgáriával, Romániával, Magyarországgal és Szlovákiával közösen létrehozta a „Szolidaritási Gyűrű” (STRING) nevű kezdeményezést. Ennek célja, hogy a meglévő vezetékhálózat kapacitásának bővítésével évente akár 5–10 milliárd köbméter azeri földgáz jusson el a közép-európai régióba. Ennek első lépéseként összekötötték a görög, bolgár, szerb és magyar hálózatokat: 2022-ben kiépült a Görögország–Bulgária interkonnektor, 2023-ban pedig a Bulgária–Szerbia összeköttetés. Így ma már technikailag lehetséges, hogy Azerbajdzsánból Törökországon át a balkáni országokon keresztül Magyarországra is eljusson a földgáz.

