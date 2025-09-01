  • Megjelenítés
Mankóval támadtak rá a cseh ellenzék vezérére, Orbán Viktor fontos szövetségesére
Globál

Mankóval támadtak rá a cseh ellenzék vezérére, Orbán Viktor fontos szövetségesére

Portfolio
Egy kampányrendezvényen mankóval megtámadták Andrej Babiš volt cseh miniszterelnököt, az októberben esedékes cseh parlamenti választások fő esélyesét – írja az expatz.cz.

Babiš egy Dobrá településen rendezett kampányeseményen vett részt, amikor

egy 50-60 év közötti férfi egy mankóval elkezdte ütlegelni a fejét és a hátát.

A volt kormányfőt kórházba szállították, ahol agyi CT-vizsgálatnak vetették alá.

Egy szóvivő elmondta, Babiš állapotáról egyelőre nincs információjuk.

Petr Fiala miniszterelnök, Babiš ellenfele elítélte a támadást, és gyors felépülést kívánt az ellenzéki ANO párt vezetőjének.

Az ANO nagy fölénnyel vezeti a közvélemény-kutatásokat az október 3-án és 4-én esedékes parlamenti választások előtt. Az ANO a Fidesszel együtt a Patrióták EP-frakció tagja.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sadak Souici

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility