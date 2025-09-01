Mégis hogy lehet ez? – Három év alatt összességében egy tapodtat sem haladt előre az orosz hadsereg Ukrajnában

A DeepState szerint az orosz erők augusztusban 464 km² területet foglaltak el Ukrajnában. Ez 18 százalékkal kevesebb, mint amennyit júliusban hódítottak meg.

Oroszország ezzel most Ukrajna területének 19 százalékát tartja megszállás alatt, pont amekkora területet 2022. október 3-án, mielőtt az ukrán hadsereg sikeres ellentámadást hajtott végre Herszon megyében.

Tényleg így van: a megszállt terület növekedése 2 év és 11 hónap alatt gyakorlatilag nulla

– írta a DeepState.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2025.#StandWithUkraine pic.twitter.com/l0MAM73Bsj https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 29, 2025

Az orosz haderő augusztusban összesen 5027 támadást hajtott végre, kevesebbet, mint egyenként a megelőző három hónapban.

Az elemzőcsoport a támadások intenzitásának csökkenését annak tudják be, hogy az orosz egységek jelentős rotáción estek át augusztusban, de szeptemberben az orosz aktivitás nagy valószínűséggel növekedni fog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images