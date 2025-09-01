  • Megjelenítés
Mégis hogy lehet ez? – Három év alatt összességében egy tapodtat sem haladt előre az orosz hadsereg Ukrajnában
Globál

Mégis hogy lehet ez? – Három év alatt összességében egy tapodtat sem haladt előre az orosz hadsereg Ukrajnában

Portfolio
A DeepState ukrán elemzőcsoport szerint csökkent az orosz területszerzés üteme augusztusban az előző hónapokhoz viszonyítva – írja az Ukrajinszka Pravda. Az orosz erők most épp annyi km²-t tartanak ellenőrzésük alatt, mint 2022 október elején.

A DeepState szerint az orosz erők augusztusban 464 km² területet foglaltak el Ukrajnában. Ez 18 százalékkal kevesebb, mint amennyit júliusban hódítottak meg.

Oroszország ezzel most Ukrajna területének 19 százalékát tartja megszállás alatt, pont amekkora területet 2022. október 3-án, mielőtt az ukrán hadsereg sikeres ellentámadást hajtott végre Herszon megyében.

Tényleg így van: a megszállt terület növekedése 2 év és 11 hónap alatt gyakorlatilag nulla

– írta a DeepState.

Az orosz haderő augusztusban összesen 5027 támadást hajtott végre, kevesebbet, mint egyenként a megelőző három hónapban.

Az elemzőcsoport a támadások intenzitásának csökkenését annak tudják be, hogy az orosz egységek jelentős rotáción estek át augusztusban, de szeptemberben az orosz aktivitás nagy valószínűséggel növekedni fog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
kaszpi-tenger-kaukazusi-regio-azerbajdzsan-ormenyorszag-gruzia-turkmenisztan-uzbegisztan-iran
Globál
Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility