Megszólalt Putyin a Trumppal folytatott alaszkai megbeszélésről: közelebb került a háború vége?

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn kijelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel augusztusban tartott alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodások utat nyithatnak az ukrajnai válság megoldása felé - számol be a Reuters.

Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrajnai válság rendezését segítik elő

- mondta Putyin a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini fórumán, amely tegnap vette kezdetét Kínában. A csúcson a házigazda, Hszi Csin-ping kínai elnök mellett részt vesz Narendra Modi indiai miniszterelnök, ahogy más eurázsiai országvezetők is.

"Megjegyezném azt is, hogy a közelmúltban Alaszkában tartott orosz-amerikai találkozón elért megállapodások, reményeim szerint, szintén hozzájárulnak ehhez a célhoz" - tette hozzá az orosz elnök.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Suo Takekuma - Pool/Getty Images