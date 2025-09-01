Mindennel ütik a Krímet az ukránok, amijük van: oda két helikopter és egy hajó

Az X-en keringő felvételeken az látható, amint az ukrán drónok megtámadnak két orosz Mi-8-as vagy Mi-17-es szállítóhelikoptert és egy vontatóhajót Szimferopol közelében.
The unit “Prymary” carried out another operation in occupied Crimea. Using drones, they struck the Russian military airbase in Hvardiiske near Simferopol, destroying two Mi-8 helicopters.Additionally, a Russian tugboat, likely BUK-2190, was hit in Sevastopol Bay during an air… https://t.co/Xofyx17X4V pic.twitter.com/7RZ3l2ewaR https://t.co/Xofyx17X4V— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 1, 2025
A később nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alapján úgy tűnik, hogy a megbízható, de korosodó, katonák és felszerelés szállítására, valamint közvetlen tűztámogatására használt helikopterek totálkárosak lettek.
Az elérhető információk alapján a BUK-2190 névre hallgató, kanadai licenc alapján gyártott civil vontatóhajó volt a támadás harmadik áldozata, bár a károkról nincsenek pontos hírek.
A Hvadriszke-légibázis ellen indított támadás egy szélesebb körű akció része volt. Az ukránok Neptune "cirkálórakétái" megsemmisítettek hat légpárnás kétéltű járművet, illetve más katonai helikopterek kilövéséről is érkeztek hírek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
