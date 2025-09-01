  • Megjelenítés
Mindennel ütik a Krímet az ukránok, amijük van: oda két helikopter és egy hajó
Mindennel ütik a Krímet az ukránok, amijük van: oda két helikopter és egy hajó

A hétvége során az ukrán fegyveres erők újabb nagyszabású légitámadást indítottak a Krím-félszigeten állomásozó orosz csapatok ellen. Sikerült videóra venniük, amint kiütnek két helikoptert, és egy hajót.

Az X-en keringő felvételeken az látható, amint az ukrán drónok megtámadnak két orosz Mi-8-as vagy Mi-17-es szállítóhelikoptert és egy vontatóhajót Szimferopol közelében.

A később nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alapján úgy tűnik, hogy a megbízható, de korosodó, katonák és felszerelés szállítására, valamint közvetlen tűztámogatására használt helikopterek totálkárosak lettek.

Az elérhető információk alapján a BUK-2190 névre hallgató, kanadai licenc alapján gyártott civil vontatóhajó volt a támadás harmadik áldozata, bár a károkról nincsenek pontos hírek.

A Hvadriszke-légibázis ellen indított támadás egy szélesebb körű akció része volt. Az ukránok Neptune "cirkálórakétái" megsemmisítettek hat légpárnás kétéltű járművet, illetve más katonai helikopterek kilövéséről is érkeztek hírek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

