  • Megjelenítés
Nem kertelt Trump jobbkeze: Amerika totális megsemmisülése jöhet
Globál

Nem kertelt Trump jobbkeze: Amerika totális megsemmisülése jöhet

MTI
|
Portfolio
Az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat - jelentette ki Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója vasárnap arra a pénteki bírósági ítéletre reagálva, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett "kölcsönösségi alapú vámok", valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány "pusztító hatással jár" az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.

Peter Navarro a szövetségi fellebbezési bíróság pénteken hozott határozatát "pártpolitikai alapú igazságtalanságnak" mondta. A határozatot mellett szavazó bírákat "taláros politikusoknak" nevezte, és kijelentette, szerinte a hétből hat bíró demokrata párti.

Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kisebbségbe került bírók által megfogalmazott különvélemények "nagyon erősek", és

megmutatják, hogy a végső jogi fórum, a Legfelsőbb Bíróság előtt milyen érvek mellett lehet elérni, hogy a vámok életben maradhassanak.

Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti

- fogalmazott.

A másodfokon ítélkező, washingtoni székhelyű szövetségi kerületi fellebbezési bíróság tagjai 7-4 arányban úgy találták pénteken, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve

az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.

A bírói tanács ugyanakkor október 14-ig engedte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán pénteken megjelent állásfoglalásában élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket a nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben, elsősorban fentanil-csempészetben érintettnek vélt országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit ígér Trump az ukránoknak

Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában

Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó

Váratlan fordulat: Amerika hátraléphet a béketárgyalásoktól, és hagyja, hogy "egy ideig harcoljanak"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility