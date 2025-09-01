Nem várt helyről tették helyre Ursula von der Leyent: olyat mondott, amit nem mondhatott volna

A miniszter egy kölni lőszergyárban tett látogatása során újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az Európai Bizottság elnökének nincs felhatalmazása arra, hogy európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszéljen.

Von der Leyen a Financial Times vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy Európa pontos terveket készít egy Ukrajnába küldendő többnemzetiségű csapat telepítéséről, amely a konfliktus utáni biztonsági garanciák részét képezné, és amerikai támogatást élvezne.

Ezek olyan dolgok, amelyeket nem vitatunk meg, mielőtt tárgyalóasztalhoz ülnénk számos olyan féllel, akiknek beleszólásuk van az ügybe

– mondta Pistorius. Hozzátette:

Az Európai Uniónak egyáltalán nincs felhatalmazása vagy kompetenciája csapatok elhelyezésére.

Ursula von der Leyen a Financial Times-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a tervezett telepítés potenciálisan több tízezer európai vezetésű katonát foglalna magában, amelyet az Egyesült Államok támogatna, beleértve a vezetési és irányítási rendszereket, valamint hírszerzési és megfigyelési eszközöket.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet