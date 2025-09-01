  • Megjelenítés
Nem várt helyről tették helyre Ursula von der Leyent: olyat mondott, amit nem mondhatott volna
Nem várt helyről tették helyre Ursula von der Leyent: olyat mondott, amit nem mondhatott volna

Boris Pistorius német védelmi miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök kijelentéseit az Ukrajnába küldendő európai csapatokról, hangsúlyozva, hogy az elnöknek nincs felhatalmazása ilyen kérdések megvitatására – írja a Reuters.

A miniszter egy kölni lőszergyárban tett látogatása során újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az Európai Bizottság elnökének nincs felhatalmazása arra, hogy európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszéljen.

Von der Leyen a Financial Times vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy Európa pontos terveket készít egy Ukrajnába küldendő többnemzetiségű csapat telepítéséről, amely a konfliktus utáni biztonsági garanciák részét képezné, és amerikai támogatást élvezne.

Ezek olyan dolgok, amelyeket nem vitatunk meg, mielőtt tárgyalóasztalhoz ülnénk számos olyan féllel, akiknek beleszólásuk van az ügybe

– mondta Pistorius. Hozzátette:

Az Európai Uniónak egyáltalán nincs felhatalmazása vagy kompetenciája csapatok elhelyezésére.

Ursula von der Leyen a Financial Times-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a tervezett telepítés potenciálisan több tízezer európai vezetésű katonát foglalna magában, amelyet az Egyesült Államok támogatna, beleértve a vezetési és irányítási rendszereket, valamint hírszerzési és megfigyelési eszközöket.

