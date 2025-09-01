Súlyos autóbaleset érte Donald Trump egykor kulcsfontosságú bizalmasát

A 81 éves Giuliani a szóvivője, Ted Goodman mellett utazott egy bérelt autóban szombat este, amikor egy 19 éves nő hátulról nekiütközött járművüknek. A balesetet a New Hampshire-i állami rendőrség járőrei saját szemükkel látták.
Az ütközés következtében mindkét jármű az autópálya elválasztósávjának csapódott és súlyosan megrongálódott.
Giulianit egy közeli traumaközpontba szállították, ahol törött háti csigolyával, többszörös vágásokkal, zúzódásokkal, valamint bal karján és alsó lábszárán szerzett sérülésekkel kezelik. Michael Ragusa, Giuliani biztonsági főnöke közleményben jelezte, hogy a volt polgármester "jó hangulatban van és rendkívül jól gyógyul".
Goodman és a másik autó sofőrje nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek, őket is kórházba vitték.
A baleset előtt Giuliani állítólag egy családon belüli erőszak áldozatául esett nő ügyéről értesítette a rendőrséget. Miután a hatóságok megérkeztek, folytatta útját, és nem sokkal az autópályára való felhajtás után történt a baleset, amely Ragusa szerint "teljesen független" volt az azt megelőző incidenstől.
A balesettel kapcsolatban egyelőre nem emeltek vádat, a rendőrség vizsgálja az esetet. Giuliani fia, Andrew Giuliani a közösségi médiában megköszönte a jókívánságokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
