Súlyos vád: Trump erőszakkal akar rezsimváltást elérni a 30 milliós országban

Az USA és Venezuela közötti feszültség az elmúlt hetekben fokozódott a déli Karib-térségben és a környező vizeken tapasztalható jelentős amerikai haditengerészeti erőösszevonás miatt.

Amerikai tisztviselők szerint a művelet célja a latin-amerikai drogkartellek elleni fellépés.

Maduro, valamint Diosdado Cabello belügyminiszter és más venezuelai tisztviselők szerint azonban az USA fenyegetést jelent országukra, és a katonai jelenlét valódi célja egy Venezuela elleni beavatkozás igazolása.

Katonai fenyegetéssel akarnak rezsimváltást elérni

– mondta Maduro újságíróknak, tisztviselőknek és egyenruhás katonai vezetőknek Caracasban, megismételve kormánya ENSZ-képviselőjének múlt heti kijelentéseit.

Az elnök hozzátette:

Venezuela szembesül a legnagyobb fenyegetéssel, amit kontinensünk az elmúlt 100 évben látott. Ilyen helyzet még soha nem fordult elő.

Maduro hangsúlyozta, hogy országa békés, de nem hajol meg a fenyegetések előtt, és a venezuelai hadsereg "szuper felkészült".

A venezuelai kormány elutasította az USA azon állításait, miszerint az ország és vezetése kulcsszerepet játszik a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben. Augusztus elején az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Maduro letartóztatásához vezető információkért járó jutalmat, kábítószer-kereskedelemmel és bűnözői csoportokkal való kapcsolatok vádjával.

Bár az amerikai parti őrség és haditengerészet hajói rendszeresen jelen vannak a déli Karib-térségben, a jelenlegi felvonulás jelentősen nagyobb a szokásosnál. Nem világos azonban, hogy az amerikai katonai jelenlét hogyan akadályozná meg a kábítószer-kereskedelmet.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának 2023-as globális kokainjelentése szerint a tengeri kábítószer-kereskedelem nagy része a Csendes-óceánon keresztül jut el az Egyesült Államokba, nem az Atlanti-óceánon, ahol az amerikai erők állomásoznak, és a Karib-térségen át érkező szállítmányok jelentős része titkos repülőjáratokon érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images