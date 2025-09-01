Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt

Az Európai Bizottság elnökét szállító repülőgép vasárnap délután a dél-bulgáriai Plovdivba tartott, amikor a repülőtér megközelítése során elektronikus navigációs eszközök nélkül kellett manővereznie.

Az incidensről tájékoztatott három tisztviselő szerint az esetet orosz beavatkozási műveletként kezelik.

A repülőtér teljes területén megszűnt a GPS-jel

- nyilatkozta az egyik tisztviselő. Miután a gép egy órán át körözött a repülőtér felett, a pilóta úgy döntött, hogy manuálisan, analóg térképek segítségével hajtja végre a leszállást.

Egyértelműen külső zavarásról volt szó

- tette hozzá a tisztviselő a Financial Timesnak.

Von der Leyen Varsóból repült a bolgár városba, hogy találkozzon Roszen Zseljazkov miniszterelnökkel és meglátogasson egy lőszergyárat.

Von der Leyen a látogatás után ugyanazzal a repülőgéppel, incidens nélkül hagyta el Plovdivot.

A GPS-blokkolás, amely torzítja vagy megakadályozza a műholdas navigációs rendszerhez való hozzáférést, hagyományosan katonai és hírszerzési szolgálatok eszköze, de újabban egyebek mellett Oroszország is beveti más, polgári célokra.

Az EU-államok kormányai arra figyelmeztettek, hogy a GPS-blokkolások akár légi katasztrófát is okozhatnak azáltal, hogy

gyakorlatilag "megvakítják" a kereskedelmi repülőgépeket útközben.

Az ilyen típusú incidensek száma jelentősen megnőtt a Balti-tengeren és az Oroszországhoz közel fekvő kelet-európai államokban az elmúlt években, nemcsak repülőgépeket, hanem hajókat és mindennapi embereket is érintve.

Címlapkép forrása: EU