  • Megjelenítés
Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt
Globál

Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt

Portfolio
Feltételezések szerint egy orosz GPS-blokkolási akció következtében az Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállító repülőgép papír alapú térképek segítségével kényszerült leszállásra egy bulgáriai repülőtéren - tudta meg a Financial Times.

Az Európai Bizottság elnökét szállító repülőgép vasárnap délután a dél-bulgáriai Plovdivba tartott, amikor a repülőtér megközelítése során elektronikus navigációs eszközök nélkül kellett manővereznie.

Az incidensről tájékoztatott három tisztviselő szerint az esetet orosz beavatkozási műveletként kezelik.

A repülőtér teljes területén megszűnt a GPS-jel

- nyilatkozta az egyik tisztviselő. Miután a gép egy órán át körözött a repülőtér felett, a pilóta úgy döntött, hogy manuálisan, analóg térképek segítségével hajtja végre a leszállást.

Egyértelműen külső zavarásról volt szó

- tette hozzá a tisztviselő a Financial Timesnak.

Von der Leyen Varsóból repült a bolgár városba, hogy találkozzon Roszen Zseljazkov miniszterelnökkel és meglátogasson egy lőszergyárat.

Von der Leyen a látogatás után ugyanazzal a repülőgéppel, incidens nélkül hagyta el Plovdivot.

A GPS-blokkolás, amely torzítja vagy megakadályozza a műholdas navigációs rendszerhez való hozzáférést, hagyományosan katonai és hírszerzési szolgálatok eszköze, de újabban egyebek mellett Oroszország is beveti más, polgári célokra.

Az EU-államok kormányai arra figyelmeztettek, hogy a GPS-blokkolások akár légi katasztrófát is okozhatnak azáltal, hogy

gyakorlatilag "megvakítják" a kereskedelmi repülőgépeket útközben.

Az ilyen típusú incidensek száma jelentősen megnőtt a Balti-tengeren és az Oroszországhoz közel fekvő kelet-európai államokban az elmúlt években, nemcsak repülőgépeket, hanem hajókat és mindennapi embereket is érintve.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője

Hidegvérű merénylet a nyílt utcán: titkos szál húzódhat meg az ukrán politikus meggyilkolása mögött?

A kutyának sem kell Oroszország szupermodern Szu-57-es vadászgépe

Amerika elsőszámú riválisánál szögezte le Vlagyimir Putyin: ezen múlik, hogy lesz-e ukrajnai béke

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility