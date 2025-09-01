Trumpnak és Putyinnak is üzent Zelenszkij: lejárt a határidő!

Az ukrán elnök esti bejelentkezésében arra emlékeztetett, hogy letelt az a kéthetes időszak, amit Donald Trump amerikai elnök adott Oroszországnak, hogy mutasson hajlandóságot a valódi béketárgyalásokra.

Két héttel ezelőtt Washingtonban elhangzott, hogy erre az időre az oroszoknak készen kellene állniuk a valódi tárgyalásokra – egy vezetői szintű találkozóra. Ukrajna erre határozottan készen áll. De Oroszország egyetlen dolgot tesz: tovább fektet a háborúba. Minden jelzésük erre utal

- fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, "ismét megpróbál kibújni a találkozó alól – ez az ő első számú sportága".

"A világon mindenki kijelentette, hogy tűzszünetre van szükség. Mindenki ragaszkodott ahhoz, hogy a háborúnak véget kell vetni. Ez volt mindenki álláspontja, beleértve Kínát is. Erről beszéltem India miniszterelnökével. Valamint más vezetőkkel, akik most a csúcstalálkozón vannak – Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán. A világ szinte minden más országa is támogatja a háború befejezését. Ma fontos nyilatkozatot tett a pápa – hálás vagyok ezért. Az egyetlen, aki ezt a háborút akarja, az Oroszország" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Elvárjuk, hogy senki ne tűrje el e háború elhúzódását. Számítunk az Egyesült Államok, Európa és a G20-országok határozott álláspontjára

- tette hozzá az ukrán elnök.

Trump augusztus 18-án, az európai vezetőkkel tartott washingtoni megbeszélésén azt mondta, hogy

"egy-két héten belül" kiderül, lehetséges-e békemegállapodás Oroszország és Ukrajna között.

Mint az Ukrajinszka Pravda felidézi, az amerikai elnök augusztus 21-én kijelentette, "két héten belül" fel tudja mérni az ukrajnai béke elérésének lehetőségét. Augusztus 25-én pedig azt közölte, hogy "nagyon komoly következményei" lesznek Oroszország számára, és

nagyon erőteljesen fog fellépni,

ha a következő két héten belül nem születik tűzszüneti megállapodás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images