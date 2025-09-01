Trumpnak és Putyinnak is üzent Zelenszkij: lejárt a határidő!

Az ukrán elnök esti bejelentkezésében arra emlékeztetett, hogy letelt az a kéthetes időszak, amit Donald Trump amerikai elnök adott Oroszországnak, hogy mutasson hajlandóságot a valódi béketárgyalásokra.
Két héttel ezelőtt Washingtonban elhangzott, hogy erre az időre az oroszoknak készen kellene állniuk a valódi tárgyalásokra – egy vezetői szintű találkozóra. Ukrajna erre határozottan készen áll. De Oroszország egyetlen dolgot tesz: tovább fektet a háborúba. Minden jelzésük erre utal
- fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, "ismét megpróbál kibújni a találkozó alól – ez az ő első számú sportága".
"A világon mindenki kijelentette, hogy tűzszünetre van szükség. Mindenki ragaszkodott ahhoz, hogy a háborúnak véget kell vetni. Ez volt mindenki álláspontja, beleértve Kínát is. Erről beszéltem India miniszterelnökével. Valamint más vezetőkkel, akik most a csúcstalálkozón vannak – Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán. A világ szinte minden más országa is támogatja a háború befejezését. Ma fontos nyilatkozatot tett a pápa – hálás vagyok ezért. Az egyetlen, aki ezt a háborút akarja, az Oroszország" - hangsúlyozta Zelenszkij.
Elvárjuk, hogy senki ne tűrje el e háború elhúzódását. Számítunk az Egyesült Államok, Európa és a G20-országok határozott álláspontjára
- tette hozzá az ukrán elnök.
Trump augusztus 18-án, az európai vezetőkkel tartott washingtoni megbeszélésén azt mondta, hogy
"egy-két héten belül" kiderül, lehetséges-e békemegállapodás Oroszország és Ukrajna között.
Mint az Ukrajinszka Pravda felidézi, az amerikai elnök augusztus 21-én kijelentette, "két héten belül" fel tudja mérni az ukrajnai béke elérésének lehetőségét. Augusztus 25-én pedig azt közölte, hogy "nagyon komoly következményei" lesznek Oroszország számára, és
nagyon erőteljesen fog fellépni,
ha a következő két héten belül nem születik tűzszüneti megállapodás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ukrán katonai elemzők: törnek előre az oroszok, újabb falut foglaltak el
Két régióban is haladtak.
Trumpnak és Putyinnak is üzent Zelenszkij: lejárt a határidő!
Az amerikai elnök korábban komoly retorziókat ígért.
Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is
Esetenként több százezer forintos kedvezményeket is nyújtanak.
Itt a friss hazai brókersorrend: mutatjuk, ki nyerte meg az augusztust
Wood, Concorde, Erste?
Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt
Papírtérképpel kellett leszállni.
Ilyen még nem volt: extra védelmi intézkedések léptek életbe az iszlamista vezér likvidálása után
Fogynak Izrael ellenségei, de ennek megvan az ára.
Segíteni akart a Nyugat a palesztinokon, de lehet, hogy épp ezzel érik el a katasztrófát - Radikális lépésre készül Jeruzsálem
Újabb területeket vonhat teljes megszállás alá Izrael.
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz.   A Gr
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.