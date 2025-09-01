  • Megjelenítés
Trumpnak és Putyinnak is üzent Zelenszkij: lejárt a határidő!
Globál

Trumpnak és Putyinnak is üzent Zelenszkij: lejárt a határidő!

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerint hiába telt le Donald Trump kéthetes határideje, Oroszország továbbra sem mutat hajlandóságot a valódi béketárgyalások megkezdésére - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán elnök esti bejelentkezésében arra emlékeztetett, hogy letelt az a kéthetes időszak, amit Donald Trump amerikai elnök adott Oroszországnak, hogy mutasson hajlandóságot a valódi béketárgyalásokra.

Két héttel ezelőtt Washingtonban elhangzott, hogy erre az időre az oroszoknak készen kellene állniuk a valódi tárgyalásokra – egy vezetői szintű találkozóra. Ukrajna erre határozottan készen áll. De Oroszország egyetlen dolgot tesz: tovább fektet a háborúba. Minden jelzésük erre utal

- fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, "ismét megpróbál kibújni a találkozó alól – ez az ő első számú sportága".

Kapcsolódó cikkünk

Diplomáciai források: napokon belül, Zelenszkij részvételével készül az újabb csúcstalálkozó az ukrajnai békéről

Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt

Kell ennél egyértelműbb jelzés? Vlagyimir Putyin kezét fogva intett be Donald Trumpnak a nagyhatalom vezetője

Amerika elsőszámú riválisánál szögezte le Vlagyimir Putyin: ezen múlik, hogy lesz-e ukrajnai béke

"A világon mindenki kijelentette, hogy tűzszünetre van szükség. Mindenki ragaszkodott ahhoz, hogy a háborúnak véget kell vetni. Ez volt mindenki álláspontja, beleértve Kínát is. Erről beszéltem India miniszterelnökével. Valamint más vezetőkkel, akik most a csúcstalálkozón vannak – Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán. A világ szinte minden más országa is támogatja a háború befejezését. Ma fontos nyilatkozatot tett a pápa – hálás vagyok ezért. Az egyetlen, aki ezt a háborút akarja, az Oroszország" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Elvárjuk, hogy senki ne tűrje el e háború elhúzódását. Számítunk az Egyesült Államok, Európa és a G20-országok határozott álláspontjára

- tette hozzá az ukrán elnök.

Trump augusztus 18-án, az európai vezetőkkel tartott washingtoni megbeszélésén azt mondta, hogy

"egy-két héten belül" kiderül, lehetséges-e békemegállapodás Oroszország és Ukrajna között.

Mint az Ukrajinszka Pravda felidézi, az amerikai elnök augusztus 21-én kijelentette, "két héten belül" fel tudja mérni az ukrajnai béke elérésének lehetőségét. Augusztus 25-én pedig azt közölte, hogy "nagyon komoly következményei" lesznek Oroszország számára, és

nagyon erőteljesen fog fellépni,

ha a következő két héten belül nem születik tűzszüneti megállapodás.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Hidegvérű merénylet a nyílt utcán: titkos szál húzódhat meg az ukrán politikus meggyilkolása mögött?

Amerika elsőszámú riválisánál szögezte le Vlagyimir Putyin: ezen múlik, hogy lesz-e ukrajnai béke

Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek

Megszólalt Putyin a Trumppal folytatott alaszkai megbeszélésről: közelebb került a háború vége?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború gyalogság ukrán hadsereg ukrajna M113
Globál
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility